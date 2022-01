Discussions a Alger entre opérateurs économiques algériens et espagnols

Des discussions entre des opérateurs économiques algériens et espagnols ont eu lieu, dimanche a Alger, permettant d’examiner les opportunités de partenariat entre les deux parties.

Organisées au siège de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), ces entrevues se sont tenues entre des membres de la CAPC, a leur tête son président, Sami Agli, et ceux de la délégation de l’Agence andalouse de promotion extérieure (Extenda).

Le but de cette rencontre était d’étudier les voies et moyens a même de renforcer les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne, en consolidant le rapprochement entre les chefs d’entreprises des deux pays, ont expliqué les organisateurs.

Les échanges entre les membres des deux délégations s’inscrivent dans la perspective de tisser des liens et créer une synergie entre les entreprises des deux pays afin de pouvoir conclure des partenariats gagnant-gagnant.

Il s’agit aussi de renforcer les échanges entre les opérateurs économiques des deux pays, profiter des potentialités qui existent, et de la proximité de l’espace maritime entre l’Algérie et l’Espagne pour fructifier le partenariat et rétablir le transfert des technologies et du savoir-faire dans le domaine agroalimentaire, notamment.

L’Extenda est l’organisme qui accompagne les entreprises andalouses dans leur développement a l’international, et réunit les entreprises provenant de tous secteurs d’activité.