Dix blessés après la sortie de route d’un bus à Tizi Ouzou

Un accident de la circulation s’est produit tôt ce lundi matin dans la wilaya de Tizi Ouzou, faisant dix blessés, indique la Protection civile, précisant que le sinistre l’incident s’est produit vers 7h45 au niveau du lieu-dit Ighil Anane, dans la commune de Bounouh, relevant de la daïra de Boghni.

L’accident serait dû à la sortie de route d’un bus de transport de voyageurs. Les secours sont rapidement intervenus pour prendre en charge les victimes, qui ont subi des blessures légères et des états de choc. Les dix personnes ont été évacuées vers l’hôpital local afin de recevoir les soins nécessaires.

Les autorités compétentes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de cet accident.