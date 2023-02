Dix wilayas au rendez-vous avec les chutes de neige

Une perturbation caractérisée par une infiltration d’air froid dans les couches supérieures de l’atmosphère, touche les régions du nord pays, indique l’Office national de la météorologie (ONM), dans deux BMS rendus public ce mardi.

Le premier BMS concerne les chutes de neige qui affecteront les reliefs du Centre et de l’Est atteignant ou dépassant les 800/900 mètres d’altitude. Les wilayas concernées par ce BMS de niveau de vigilance « Orange » sont Médéa, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira, Bordj Bou Arreridj et Sétif. L’épaisseur de neige prévue est estimée entre 10 et 20 cm durant la validité du BMS qui court de mardi à 12h au mercredi à 12h, précise la même source.

Le deuxième BMS concerne les chutes de pluies, parfois sous forme d’averses orageuses et accompagnées de grêle, qui affecteront, mardi et mercredi, plusieurs wilayas du Nord du pays, notamment Alger, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Nord de Sétif et Skikda sont ainsi, placées en vigilance « orange » du mardi à 15h00 au mercredi à 15h00, précise le BMS. Durant la période de validité de ce bulletin, les quantités de pluies sont estimées entre 20 et 40 mm pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. Des rafales de vents sous orages sont, en outre, prévues par le même BMS.