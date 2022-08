Egypte: au moins 41 morts dans l’incendie d’une église au Caire

Un incendie s’est déclaré dimanche dans l’église d’Abu Sifin dans le quartier d’Imbaba, durant la messe. Au moins 41 personnes sont mortes et de nombreux blessés ont été transférés dans les hôpitaux les plus proches.

Le ministère de la Santé égyptien a, lui, indiqué avoir recensé 55 victimes. « J’ai mobilisé l’ensemble des services de l’Etat pour que toutes les mesures soient prises », a aussitôt réagi le président Abdel Fattah al-Sissi sur son compte Facebook. « Le climatiseur d’une salle de classe au deuxième étage du batiment où se trouve l’église est tombé en panne et a dégagé une grande quantité de fumée, qui a été la cause principale des blessures et des décès », a expliqué de son côté le ministère de l’Intérieur.

Le parquet a annoncé avoir ouvert une enquête et envoyé sur place une équipe, tandis que le ministère de la Santé a indiqué avoir dépêché plusieurs dizaines d’ambulances, a rapporté Le Point.

Abdel Fattah al-Sissi a également annoncé avoir « présenté ses condoléances par téléphone » au pape copte Théodore II, a la tête de la communauté chrétienne d’Egypte depuis 2012. Depuis lors, l’Eglise copte orthodoxe s’est affichée davantage sur la scène politique, sous la direction de Théodore II, partisan proclamé d’Abdel Fattah al-Sissi, premier président d’Egypte a assister chaque année a la messe de Noël copte, alors que ses prédécesseurs dépêchaient des représentants.