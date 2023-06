Embarcation renversée à Tipasa: le bilan s’alourdit à 18 morts

Plusieurs personnes portées disparues

Les garde-côtes de Tipasa ont repêché quatre (4) corps sans vie, portant à 18 le nombre de cadavres de harraga repêchés depuis mercredi dernier.

Les plongeurs sont à pied d’œuvre pour retrouver d’autres disparus sachant que l’embarcation qui s’est renversée au large transportait 28 personnes dont des hommes, femmes et enfants qui tentaient d’atteindre illégalement les côtes européennes.

Deux corps sans vie -d’un homme et d’une femme- ont été repêchés et transférés à la morgue de l’hôpital de Sidi Ghilès, portant à 18 le nombre de cadavres, dont ceux de trois (3) enfants et cinq (5) femmes de différents âges.

Rappelons que deux personnes ont été sauvées d’une mort certaine, ce qui a conduit les équipes de recherche à définir le nombre de harraga à bord du chalutier.

Les services de la Gendarmerie nationale avaient dès lors ouvert une enquête sur cette tentative d’immigration clandestine qui tourne au drame.

Boudjemaâ. B. / Traduit par: Moussa. K.