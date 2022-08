Emmanuel Macron attendu a Alger le 25 août

Selon une source diplomatique, Emmanuel Macron se rendra bien a Alger le 25 août pour une visite d’une journée.

Dans le même sillage, il sied de dire que cette visite sera une deuxième, depuis sa réélection présidentielle. Celle-ci s’effectuera, selon la source précitée, le 25 août prochain, et durera une seule journée. Cela s’ajoute a la tournée officielle, effectué par Macro. Et dans laquelle il rend visite a plusieurs pays du continent africain.

« Monsieur le Président et mon cher ami, j’ai l’immense plaisir, en ce 5 juillet 2022 où l’Algérie célèbre son 60e anniversaire de l’indépendance, de vous adresser, au nom de la France et en mon nom propre, a vous, l’Algérie et son peuple, un message d’amitié et de solidarité, accompagné des félicitations les plus sincères a votre pays […]. En réponse a votre invitation, je serai heureux de venir en Algérie prochainement pour lancer ensemble ce nouvel agenda bilatéral, construit en confiance et dans le respect mutuel de nos souverainetés », avait écrit le président français a son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune.

Ce dernier avait envoyé une invitation au chef de l’Etat français le 25 avril, a l’occasion de sa réélection a la présidence, évoquant une « relation personnelle empreinte de confiance et d’amitié » entre les deux hommes.