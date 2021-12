En images: Mahmoud Abbas décore le président Tebboune de la plus haute distinction palestinienne

Le président palestinien Mahmoud Abbass, a décerné, le soir de ce lundi 06 décembre 2021 a son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, la plus haute médaille Palestinienne.

«Le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, a décoré le président de la République, Abdelmadjid Tebboune de la plus haute distinction palestinienne », affirme un communiqué de la Présidence.

Abbas se dit optimiste de l’organisation du prochain Sommet arabe a Alger

Le président palestinien, Mahmoud Abbas a affirmé, lundi a Alger, que la partie palestinienne était “optimiste” quant a l’organisation du Sommet arabe en Algérie en mars prochain, pour resserrer les rangs de la Nation arabe, saluant tous les efforts de l’Algérie visant a consacrer l’unité palestinienne.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, M. Abbas a exprimé le souhait de voir le prochain Sommet, abrité par l’Algérie qui a “réuni les arabes et les palestiniens”, constituer une occasion pour unifier les efforts de la Nation arabe et resserrer ses rangs.

Le président palestinien s’est dit également “confiant quant a la bonne organisation de ce rendez-vous arabe a la lumière de la bonne gouvernance du Président Tebboune et a l’accueil chaleureux des dirigeants, du Gouvernement et du vaillant peuple algérien attaché aux causes de sa nation arabe, en tête desquelles la cause palestinienne”.

A l’issue de sa rencontre avec le Président Tebboune, le Chef de l’Etat palestinien a souligné que “l’Algérie, pays du million et demi-million de martyrs, a toujours campé sur sa position en faveur de l’Etat et du peuple palestinien”, soulignant que “l’Algérie a proposé un modèle de libération et un exemple humanitaire honorable et n’a eu de cesse de défendre sa nation arabe, ses causes nationales justes et les droits de ses peuples, en tête desquelles la cause palestinienne”.

Il a indiqué avoir évoqué avec le Président Tebboune plusieurs questions d’intérêt commun, et informé des derniers développements sur la scène palestinienne, outre l’examen des voies de renforcement des relations de coopération entre les deux pays a travers la coordination des positions en prévision du prochain sommet arabe.

Le Président palestinien a mis l’accent sur l’impératif d’organiser une conférence internationale sur la paix conformément aux décisions de la légalité internationale pour mettre un terme a l’occupation de la Palestine et de sa capitale El-Qods.