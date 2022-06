Etats-Unis: Première femme noire à la Cour suprême

Elle a été choisie par le président Joe Biden pour devenir la première femme noire a la Cour suprême des Etats-Unis : Ketanji Brown Jackson a prêté serment, jeudi, pour occuper ce poste de juge a vie, remplaçant ainsi le libéral Stephen Breyer qui prend sa retraite fin juin.

C’est la première magistrate afro-américaine a rejoindre la plus haute instance judiciaire américaine. Ketanji Brown Jackson a prêté serment, jeudi 30 juin, pour siéger a la Cour suprême des Etats-Unis. Un poste de juge a vie qu’elle occupera en remplacement du libéral Stephen Breyer, a la retraite fin juin.

Le Sénat américain avait procédé, le 7 avril, a la confirmation historique de cette brillante juriste de 51 ans. La magistrate avait été choisie fin février par le président démocrate Joe Biden qui avait promis pendant sa campagne de nommer, pour la première fois, une femme noire a la plus haute institution judiciaire du pays, vieille de 233 ans.

Dépeinte par les républicains comme une juge “laxiste”, syndrome de la “politique gauchiste” de Joe Biden, ses partisans louent son expérience et le soutien dont elle dispose auprès de syndicats de policiers et d’anciens procureurs.

Un passé inédit d’avocate de la défense

Car Ketanji Brown Jackson est loin de n’être qu’un symbole. Cette juriste, mariée a un chirurgien et mère de deux enfants, est sortie de la prestigieuse faculté de droit de Harvard avec les honneurs.

Elle a travaillé comme assistante pour Stephen Breyer, le juge de la Cour suprême qu’elle va remplacer, et siégeait jusqu’a présent a la cour d’appel fédérale du district de Columbia, “qui est considérée comme la deuxième plus prestigieuse juridiction du pays après la Cour suprême a cause de l’importance des affaires qui y sont traitées”, rappelle le site Scotusblog, consacré a l’actualité de la Cour suprême – “Scotus” signifiant “Supreme Court of the United States”.

Telles sont en tout cas ses lettres de noblesse juridique. Mais Ketanji Brown Jackson a aussi emprunté des chemins professionnels qu’aucun autre de ses futurs collègues a la Cour suprême n’a suivi. Elle a officié pendant deux ans comme avocate commise d’office et a aussi été juge d’application des peines.

“La plupart des juristes qui envisagent une carrière dans les plus hautes sphères de la magistrature préfèrent passer par le bureau du procureur car ils savent que les politiciens ont tendance a soutenir plutôt ceux qui se trouvent du côté des forces de l’ordre plutôt que les avocats de la défense, qui se retrouvent souvent a plaider la cause de criminels”, explique le site américain d’information Vox. Et “elle n’a pas eu peur d’aider des clients que les autres évitaient a tout prix”, note le New York Times.