Etats-Unis: Un policier tue une femme enceinte (vidéo)

Un service de police de l’Ohio a publié ce vendredi 1er septembre des images de caméra corporelle montrant un policier tirant mortellement sur une femme noire enceinte dans le parking d’une épicerie près qu’elle ait refusé de sortir de sa voiture.

La vidéo de l’incident survenu dans le canton de Blendon le 24 août faisait suite aux demandes de la famille de la femme de 21 ans, Ta’Kiya Young, pour que le policier qui a tiré le coup mortel soit tenu responsable.

“Un suspect de vol a percuté avec sa voiture un de mes agents et celui-ci a tiré un seul coup de feu à travers le pare-brise”, a déclaré le chef de la police de Blendon, John Belford, dans un communiqué accompagnant le communiqué.

Mais Sean Walton, avocat de la famille de Young, a déclaré qu’elle était une victime. “Nous exigeons que des comptes soient rendus sur deux vies précieuses : Ta’Kiya et sa fille à naître”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse jeudi 31 août. Walton n’était pas disponible pour commenter vendredi.

Officials in Blendon Township, Ohio are bracing for potential #BLM rioting after a 21-year-old pregnant woman was shot dead by police on Aug 24. The body camera footage has just been released.

Officers responded to an alcohol theft call at Kroger when Ta’Kiya Young accelerated… pic.twitter.com/r9jErYMdTs

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) September 1, 2023