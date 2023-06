Exploitation illégale des plages: la loi sera appliquée dans toute sa rigueur, selon le ministre Merad

Invité, ce lundi, du Forum de la Une, émission phare de la Chaîne I de la Radio algérienne, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, s’est d’abord exprimé sur les moyens mobilisés et les efforts déployés pour une saison estivale des plus réussies en cet été 2023, et ce, à plusieurs niveaux.

Soulignant l’intérêt particulier porté par le président de la République aux membres de la communauté nationale établie à l’étranger, Brahim Merad a insisté sur la nécessité de réunir toutes les conditions humaines et matérielles pour que les citoyens puissent jouir de vacances agréables renforçant le lien avec leur patrie.

Sur ce chapitre, le ministre a abordé le volet relatif aux facilités des procédures de voyage, soulignant que des instructions fermes ont été adressées à l’ensemble des intervenants à tous les niveaux à commencer par les services consulaires en passant par les compagnies de transports aérien et maritime. Merad n’a pas omis de rappeler au passage les chaleureuses rencontres du président de la République avec les membres de la communauté nationale à l’étranger à chacun de ses déplacements.