Explosion de gaz à Sétif: 17 blessés dont 3 dans un état grave

Dix-sept (17) personnes ont été blessées, dont trois (3) gravement atteintes, à la suite d’une explosion de gaz survenue dans la soirée de vendredi au rez-de-chaussée d’un immeuble situé Rue Ferahta Ali, au centre de la ville de Sétif, a-t-on appris auprès de la protection civile.

Précisant que l’explosion n’a pas été suivie d’incendie, le responsable de la cellule de communication de la direction de la protection civile, le capitaine Ahmed Lamamra, a indiqué que certains parmi les blessés, de passage dans cette rue, ont été touchés par l’effondrement de murs, tandis que les autres se trouvaient à l’intérieur de l’immeuble de 4 étages soufflé par l’explosion.

Les éléments de la protection civile sont rapidement intervenus en mobilisant 7 ambulances et 3 camions munis d’équipements de déblaiement, en présence des autorités locales, des services de la sûreté nationale, du directeur de wilaya de la protection civile et d’agents de la Sonelgaz, a-t-on encore indiqué, ajoutant que les 17 victimes, 10 hommes et 7 femmes, âgées de 24 à 65 ans, ont été évacuées en urgence au Centre hospitalo-universitaire Saâadna-Abdennour de Sétif.