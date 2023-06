Explosion de gaz au centre ville de Sétif: Le Parquet ordonne l’ouverture d’une enquête

Le Parquet de Sétif a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les causes de l’explosion survenue vendredi soir au rez-de-chaussée d’un immeuble, au centre ville de Sétif, et qui avait blessé 18 personnes et occasionné des dégâts matériels, indique un communiqué publié samedi par les autorités judiciaires.

“Conformément aux dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près la Cour de Sétif informe l’opinion publique que le 23 juin, vers 21h15, une explosion s’est produite dans un bâtiment de la rue Rekaïf-Ali”, ajoute le document.

“L’explosion, qui a touché deux appartements et le garage de l’immeuble, a blessé, plus ou moins gravement, 18 personnes et endommagé 4 véhicules stationnés à proximité du bâtiment. Onze (11) parmi les blessés ont pu quitter l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires”, précise le communiqué.

Pour rappel, les services de la Protection civile de Sétif sont intervenus vendredi-soir, quelques minutes après l’explosion, en mobilisant 7 ambulances pour évacuer les blessés au service des urgences du Centre hospitalo-universitaire Saâdna-Abdennour de Sétif.