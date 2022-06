Extradition d’Assange aux USA: son épouse évoque un “risque de suicide”

Le gouvernement britannique a annoncé vendredi avoir signé le décret d’extradition vers les Etats-Unis du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange va faire appel. Son épouse a assuré qu’il voulait se “battre” mais a aussi évoqué un risque de suicide.

C’est un “jour sombre” pour ses soutiens mais “pas le bout du chemin”: le gouvernement britannique a annoncé vendredi avoir signé le décret d’extradition vers les Etats-Unis du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, qui va faire appel.

L’Australien de 50 ans est poursuivi aux Etats-Unis, où il risque 175 ans de prison pour une fuite massive de documents confidentiels.

Après un long bras de fer judiciaire a rebondissements, la justice britannique avait formellement donné son feu vert le 20 avril a sa remise a la justice américaine, mais il revenait a la ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel de signer un décret d’extradition, ce qu’elle a fait vendredi.

“Nous ne sommes pas au bout du chemin. Nous allons nous battre. Nous allons utiliser toutes les voies de recours”, a réagi Stella Assange, l’épouse de l’Australien, lors d’une conférence de presse.

Visiblement émue, elle a expliqué que son époux voulait se “battre” mais a évoqué un risque de suicide. “S’il est extradé vers les Etats-Unis, les conditions dans lesquelles il se trouvera seront oppressives (…) Cela le poussera a se suicider.”

A ses côtés, l’avocate Jennifer Robinson, qui défend Julian Assange, a confirmé qu’il ferait appel devant la justice britannique dans les 14 jours impartis “et si nécessaire devant la Cour européenne des droits de l’Homme”.

Des organisations de défense de la liberté de la presse s’opposent a cette extradition, craignant que malgré les assurances des autorités américaines, Julian Assange soit soumis a des conditions d’isolement en prison qui aggraveraient un risque de suicide.

“Je rappelle qu’Assange risque 175 ans de prison. Pour activité journalistique”, a martelé la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

De son côté, le leader de l’opposition de gauche en France Jean-Luc Mélenchon a affirmé, au dernier jour de la campagne des législatives, qu’il naturaliserait Julian Assange s’il était nommé Premier ministre.

“Je crois qu’il en a présenté la demande, (Julian Assange) sera naturalisé Français et nous demanderons qu’on l’évacue chez nous”, a-t-il déclaré.

Julian Assange se rapproche d’une extradition aux Etats-Unis

Le tribunal de Westminster Magistrates a Londres a officiellement rendu une ordonnance d’extradition aux Etats-Unis pour Julian Assange.

A moins qu’il n’y ait un appel de ses avocats, le fondateur de WikiLeaks sera extradé dans les 28 jours suivant la décision de la ministre d’ordonner l’extradition.

Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange se rapproche un peu plus d’une extradition aux Etats-Unis qui veulent le juger pour espionnage, après une décision formelle de la justice britannique mercredi. Le tribunal de Westminster Magistrates a Londres a officiellement rendu une ordonnance d’extradition et il revient désormais a la ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel de l’approuver.

Un appel possible des avocats d’Assange

“En termes simples, je suis tenu d’envoyer votre affaire a la ministre d’Etat pour décision”, a déclaré le magistrat Paul Goldspring lors d’une courte audience de sept minutes. Le fondateur de WikiLeaks, agé de 50 ans, n’était pas présent physiquement au tribunal mais a suivi la procédure administrative par liaison vidéo.

Ses avocats peuvent encore faire appel devant la Haute Cour. A moins qu’il n’y ait un appel, Julian Assange sera extradé dans les 28 jours suivant la décision de la ministre d’ordonner l’extradition, peut-on lire sur le site d’Europe 1.

A l’extérieur du tribunal, quelques dizaines de soutiens de Julian Assange s’étaient rassemblés mercredi avec des pancartes proclamant “N’extradez pas Assange. Le journalisme n’est pas un crime” ou encore “Que la liberté de la presse repose en paix”. L’ancien chef du Parti travailliste, Jeremy Corbyn était également présent pour défendre l’Australien. “Il n’a absolument rien fait de plus que de dire la vérité au monde”, a déclaré Jeremy Corbyn aux manifestants.

Pris dans une longue saga judiciaire, l’Australien est recherché par la justice américaine qui veut le juger pour la diffusion, a partir de 2010, de plus de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.

Julian Assange se marie en prison avec son avocate

Recherché par la justice américaine et risque 175 ans de prison, le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, se marie mercredi 23 mars avec l’une de ses anciennes avocates, Stella Moris, a la prison de haute sécurité britannique, d’où il continue de se battre contre son extradition aux Etats-Unis.

Le couple se mariera en petit comité avec seulement quatre invités et deux témoins. Mais leurs soutiens sont invités a venir aux abords de la prison de Belmarsh, dans le sud-est de Londres, apprêtés comme pour participer au mariage.

La styliste britannique Vivienne Westwood, très engagée pour la libération de Julian Assange, a conçu le kilt qu’il portera a cette occasion – en référence a ses origines écossaises – ainsi que la robe de mariée de Stella Moris, selon le groupe de soutien Don’t Extradite Assange.

Pris dans une longue saga judiciaire, l’Australien de 50 ans est recherché par la justice américaine qui veut le juger pour la diffusion, a partir de 2010, de plus de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.

Poursuivi notamment en vertu d’une législation contre l’espionnage, Julian Assange risque 175 ans de prison, dans une affaire dénoncée par des organisations de défense des droits humains comme une grave attaque contre la liberté de la presse.

Le 14 mars, il a vu disparaître l’un de ses derniers espoirs d’éviter son extradition, avec le refus de la Cour suprême britannique d’examiner son recours.