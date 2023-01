Fayrouz Ziani publie une photo d’elle après son accident de travail

La journaliste et présentatrice algérienne travaillant pour la chaîne Al-Jazeera, Fayrouz Ziani, a publié une photo d’elle après son accident de travail entraînant ainsi l’annulation de la diffusion de son émission prévue lundi.

Fayrouz Ziani a expliqué dans un post sur facebook pourquoi son émission consacrée à la Mauritanie a dû être annulée.

La présentatrice a joint son texte d’une photo d’elle s’appuyant sur deux béquilles et dont le pied gauche est dans le plâtre.

“Dieu merci…Merci à tous ceux qui ont demandé pourquoi l’émission de la nuit dernière [nuit de lundi à mardi] a dû être annulée”, a-t-elle écrit dans son post.

“Ce qui s’est passé, c’est que deux heures avant la diffusion de l’émission j’ai chuté et je me suis cassé le pied. Cela nécessite des semaines de repos pour me remettre”, a-t-elle tenu à expliquer.

“Aujourd’hui, je me sens mieux. Je présente mes excuses aux téléspectateurs mauritaniens qui se seraient énervés par l’annulation de la partie”, a-t-elle ajouté tout en promettant de diffuser la partie le moment en comptant sur l’un ou l’une de ses collègues.