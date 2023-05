Ferhat Mehenni condamné à la perpétuité

Le mandat d'arrêt international émis à son encontre confirmé

Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beida (Alger) a condamné, mardi, par contumace, le président du mouvement terroriste “MAK”, Ferhat Mehenni, à la réclusion à perpétuité et confirmé le mandat d’arrêt international émis à son encontre pour les chefs d’inculpation de constitution d’un groupe terroriste pour porter atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale.

Le même tribunal a condamné contradictoirement dans la même affaire l’accusé Mahdeb Sofiane à une peine de trois ans de prison ferme.

Les accusés dans cette affaire sont poursuivis également pour “utilisation des technologies de l’information et de la communication pour soutenir des actes et activités terroristes, tentative de renverser le système de gouvernance par des moyens inconstitutionnels et dénigrement du dogme de l’Islam”.

Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beida avait condamné par contumace lors des précédents procès, le président du mouvement terroriste “MAK”, en fuite à l’étranger, à la réclusion à perpétuité dans plusieurs affaires notamment pour “atteinte à l’intégrité territoriale, à la sécurité de l’Etat, à l’unité nationale et à la stabilité des institutions” et “constitution et appartenance à un groupe organisé dans l’intention de commettre des actes terroristes”.