Fête de la Victoire: La communauté algérienne établie en France organise un rassemblement

Les membres de la communauté algérienne établie en France ont organisé, dimanche à Paris, un rassemblement pour célébrer la fête de la Victoire (19 mars), exprimer leur attachement à leur mère patrie et saluer les acquis remportés à la faveur du programme du président de la République.

Brandissant le drapeau national et scandant des slogans de soutien et de fierté d’appartenir à leur mère patrie en cette journée qui revêt une symbolique historique, ces Algériens, femmes et hommes, rassemblés en masse sur une place publique à Paris, ont exprimé leur attachement à “la souveraineté nationale” et fustigé “les suppôts et traitres” déchaînés contre leur propre pays.

“Vive l’Algérie”, “Vive le président Tebboune”, “Vive l’Armée nationale populaire” et “Gloire à nos martyrs”, c’est par ces slogans que les membres de la communauté algérienne ont tenu à rendre hommage à leur pays en brandissant des portraits de chouhada de la Guerre libération nationale et de symboles de la résistance nationale et en entonnant l’hymne national.

Un rassemblement qui traduit le rejet par les Algériens établis à l’étranger des complots ourdis contre l’Algérie et de la campagne haineuse et systémique visant à frapper sa stabilité, tout en dénonçant “les traîtres et suppôts qui veulent attenter au pays, pour servir les intérêts et les objectifs de pays hostiles à l’Algérie”.

C’est aussi une opportunité pour exprimer leur soutien à leurs dirigeants et leur attachement à la stabilité et à la sécurité de leur mère patrie, et rendre hommage à l’ANP qui veille à protéger le territoire national et la sécurité des citoyens.

Zoulikha Zitouni, une Algérienne ayant pris part à ce rassemblement, a appelé tous les Algériens tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger à s’unir autour du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, face à ceux qui conspirent contre leur propre pays.

La célébration de la fête de la Victoire se veut “une date précieuse pour tous les Algériens à l’intérieur du pays et à l’étranger”, a-t-elle dit.

Un autre Algérien participant au rassemblement a appelé à “se dresser tel un seul homme face aux traîtres et comploteurs”, scandant “vive l’Algérie libre et indépendante à jamais…Gloire à nos vaillants martyrs”.