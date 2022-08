Feux de forêt: un présumé incendiaire interpellé et placé en détention provisoire

“Conformément aux dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénal, le procureur de la République près le tribunal de Souk Ahras porte a la connaissance de l’opinion publique que les enquêtes judiciaires en cours sur les feux de forêt dans le territoire de compétence, ont abouti a l’arrestation d’un incendiaire suspecté d’avoir mis le feu dans la forêt adjacente a la cité 400 logements”, lit-on dans le communiqué.

“Le suspect, soumis a la fouille par les services de sécurité, avait en sa possession trois briquets”, précise la même source, relevant “qu’il s’agit du nommé (K.S) âgé de 29 ans, un repris de justice”.

“Le concerné a été présenté ce jour devant le parquet et une information judiciaire a été ouverte a son encontre et a l’endroit de toute partie dévoilée par l’enquête, pour les crimes de : incendie volontaire de forêts, incendie volontaire ayant entrainé la mort de personnes et causé des blessures et des infirmités permanentes, faits prévus et punis par les articles 396, 396 bis et 399 du Code pénal”, a ajouté la même source.

“Le juge d’instruction près le tribunal de Souk Ahras, après avoir entendu le concerné en première comparution, a ordonné son placement en détention provisoire”, selon la même source.

Le parquet de Souk Ahras a expliqué que les procédures de saisine de la section en charge des affaires de terrorisme au tribunal de Sidi M’hamed (Alger) seront engagées en cas de confirmation du caractère subversif de ces actes.