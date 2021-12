Fichier national du produit algérien: Plus de 10.000 entreprises et 388.000 produits répertoriés

« Plus de 10.000 entreprises et 388.000 produits sont répertoriés dans le Fichier national du produit algérien élaboré par le secteur du Commerce », a indiqué, Kamel Rezig, ministre du Commerce et de la promotion des exportations.

Lors d’une conférence, tenue mardi, sur le rôle du secteur dans la promotion du produit national et des exportations animée en marge de la foire du produit algérien, le ministre « ce fichier permettra de protéger le produit algérien »

Appelant les opérateurs économiques a s’inscrire dans le fichier, Rezig explique que ce fichier assure le contrôle des importations anarchiques et la préservation des capacités locales de production.

Il a relevé que son département ministériel avait adressé des correspondances aux secteurs concernés leur fournissant d’amples informations sur ledit fichier qui permettra d’évaluer les capacités d’exportation.