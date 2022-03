Financement extérieur: Seuls les projets stratégiques sont éligibles

La Banque d’Algérie a indiqué, dans une note adressée aux banques et établissements financiers, que seuls les projets stratégiques et structurants pour l’économie nationale sont éligibles aux financements extérieurs d’investissements, après l’obtention de l’avis des autorités compétentes.

«En vertu des dispositions de l’article 108 de la Loi n 19-14 du 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020, seuls les projets stratégiques et structurants pour l’économie nationale sont éligibles aux financements extérieurs, auprès d’institutions financières internationales de développement, et ce, après avis des autorités compétentes », a précisé la Banque d’Algérie dans cette note datée du 6 mars en cours et signée par son gouverneur Rosthom Fadli.

A cet effet, la Banque d’Algérie a ajouté que « tout concours extérieur de quelque nature qu’il soit, qui ne s’inscrit pas dans ce cadre demeure considéré comme endettement extérieur et proscrit ».

Ainsi, l’attention des banques et des établissements financiers a été attirée sur « l’impérieuse nécessité de veiller au strict respect des prescriptions légales » au sujet des financements extérieurs d’investissements, a-t-on souligné dans la même note.