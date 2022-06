Fini le différend entre le ministère de l’Industrie pharmaceutique et Novo Nordisk

Le ministère de l’Industrie pharmaceutique et le laboratoire danois Novo Nordisk ont tourné la page de leur différend au sujet de la production et de la commercialisation de l’insuline.

Ainsi, le groupe Saidal a retiré les réserves qu’il a émises sur le projet alors que les représentants de la firme danoise se sont dits prêts a répondre a la demande d’Algérie en matière d’insuline.

“Le ministre de l’Industrie pharmaceutique le Dr Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a reçu, ce jeudi 16 juin 2022, son excellence l’ambassadrice du Danemark en Algérie, Vanessa Vega Saenz, accompagnée des vice-président senior et vice- président d’entreprise de la région du Sud et l’Est de l’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique de Novo Nordisk, en présence des représentants de la direction de l’entreprise implantée en Algérie, de la PDG du groupe Saidal et des cadres du ministère”, a indiqué le ministère dans un communiqué.

“Les grands responsables de Novo Nordisk ont salué, a ajouté le communiqué, lors de cette rencontre la nouvelle politique pharmaceutique mise en place par l’Algérie et ont exprimé leur entière adhésion en répondant aux demandes formulées auparavant par l’Algérie”.

A ce titre, le groupe Saidal a affirmé avoir levée les principales réserves, notamment celles ayant trait a la répartition des actions et l’évaluation des participations.

Selon le même communiqué, les deux parties Saidal (côté algérien) et Novo Nordisk (côté danois) devraient remettre dans les semaines a venir un projet final commun au ministère de l’Industrie pharmaceutique afin d’être validé.

Enfin, Lotfi Benbahmed a appelé les responsables dirigeants de Novo Nordisk a respecter leurs engagements liés a l’approvisionnement du marché en insuline de manière régulière suivant le programme d’importation élabore et le calendrier de réception arrêté et la réduction des délais quant a la création d’une plateforme de production et d’exportation de l’insuline après signature du projet commun.