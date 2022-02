France : Air Algérie annonce les nouvelles conditions pour voyager

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, ce lundi, une mise a jour des conditions de voyage a destination de la France.

Les conditions ainsi que les formulaires nécessaires pour l’entrée en en France mis a jour en date du 13/02/2022.

I- Passagers vaccinés :

les vaccins admis par la France sont

1- ceux reconnus par l’Agence européenne du médicament (EMA) : Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Fiocruz et Johnson & Johnson. Le schéma vaccinal est le suivant :

– la première dose de vaccin de Janssen au moins 28 jours avant l’arrivée ; ou alors

– la deuxième dose de vaccin d’AstraZeneca (Vaxzevria), Covishield, Fiocruz, Moderna ou Pfizer-BioNTech ou R-Covi au moins 7 jours avant l’arrivée ; ou

– la première dose de vaccin d’AstraZeneca (Vaxzevria), Covishield, Fiocruz, Moderna ou Pfizer-BioNTech ou R-Covi au moins 7 jours avant l’arrivée et une preuve d’infection antérieure au COVID-19 ;

2- vaccination complète ( deux doses) de Sinopharm ou Sinovac + la première dose de vaccin de Moderna (Spikevax) ou Pfizer-BioNTech (Comirnaty) ou R-Covi au moins 7 jours avant l’arrivée sur le territoire Français.

– les passagers ayant respecté les schémas vaccinaux suscités, n’ont plus besoin de motif impérieux pour se rendre en France, les détenteurs de visa C sont éligibles dans ce cas.

les passagers ainsi vaccinés dont la durée du certificat de vaccination dépasse les 270 jours ( 9 mois) avant l’arrivée, doivent avoir un certificat d’un dose de rappel (Boost) (en plus des schémas vaccinaux de plus de 9 mois)

a compter du 12/02/2021 : Test PCR négatif ou Test Antigénique négatif ≤ 48h n’est plus exigé pour les passagers vaccinés de plus de douze 12 ans;

* Les voyageurs vaccinés doivent également être informés par les points de Vente AH, de présenter :

– un engagement sur l’honneur attestant d’une absence de symptômes d’infection a la covid-19 et de contact avec un cas confirmé de covid-19 ;

– un justificatif du statut vaccinal.

. déclaration sur l’honneur pour personnes vaccinées doit être distribuée au niveau des Agences AH.

– l’attestation de Sortie depuis la France pour entrée en Algérie pour motif impérieux n’est aussi pas nécessaire pour cette catégorie de passagers.

le passager doit se conformer uniquement aux conditions d’entrée en Algérie.

II – Passagers non vaccinés :

*Attestation de Déplacement vers la France + déclaration sur l’honneur pour personnes non vaccinées doivent être distribuées au niveau des Agences AH.

Passagers éligibles :

Seuls les voyageurs disposant d’un motif impérieux (ressortissants français ou de l’UE + épouse et enfants, titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour Visa D, Visa long séjour de regroupement familiale, Professionnel de santé concourant en France dans la lutte contre la COVID + conjoint, détenteur de passeport Talent + conjoint, étudiant inscrit pour l’année universitaire 2021/2022, Travailleurs du secteur des transports devant se positionner sur sa base de départ ou se former, Ressortissant étranger en fonctions dans une mission diplomatique + conjoint et enfants, ressortissant étranger de pays tiers séjournant en France pour motif professionnel impérieux sous couvert d’un ordre de mission émis par l’Etat d’appartenance …pour plus de détails se référer a l’attestation en P/J) sont autorisés a entrer sur le territoire métropolitain (Attestation de Déplacement vers la France en pièce jointe a renseigner).

Tout voyageur non vacciné, quelle que soit sa nationalité, doit présenter a la compagnie de transport et aux autorités de contrôle a la frontière :

a compter du 12/02/2021 : Test PCR négatif ≤ 72H ou Test Antigénique négatif ≤ 48h pour les passagers non vaccinés de plus de douze 12 ans;

Les voyageurs non vaccinés doivent également présenter :

– une déclaration sur l’honneur attestant d’une absence de symptômes d’infection a la covid-19 et de contact avec un cas confirmé de covid-19 ;

– un engagement sur l’honneur a se soumettre au test antigénique ou a l’examen biologique qui sera réalisé a l’arrivée en France métropolitaine ;

– un engagement sur l’honneur a s’isoler durant sept (07) jours et un engagement sur l’honneur visant a se soumettre a un examen biologique de dépistage virologique (PCR) a l’issue de la période d’isolement.