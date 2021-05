France: la manifestation pro-Palestine maintenue malgré l’interdiction

136 Palestiniens tués en 4 jours

Les organisateurs de la manifestation pro palestinienne samedi a Paris ont maintenu leur appel a manifester, en dépit de l’interdiction confirmée par la justice, sachant que 139 Palestiniens ont été tués par des raids israéliens, dont 39 enfants et 22 femmes.

«Parce que nous refusons de taire notre solidarité avec les Palestiniens, et que l’on ne nous empêchera pas de manifester, nous serons présents (au métro) Barbès demain a 15h», a affirmé l’Association des Palestiniens en Ile-de-France, membre d’un collectif de 27 associations, peu après la confirmation de l’interdiction du défilé par le tribunal administratif.

Ce samedi, la préfecture de police a annoncé la prise d’un arrêté de fermeture a partir de 12h pour les commerces du quartier de Barbès.

139 martyrs tués par le régime sioniste et 1000 blessés en 4 jours

Pas moins 139 martyrs Palestiniens, dont 39 enfants et 22 femmes, sont assassinés par l’armée et la police de l’entité sioniste qui ont fait plus de 1000 blessés dans les territoires palestiniens occupés et a Ghaza en quatre jours, selon des sources palestiniennes.

Les agressions contre les civils Palestiniens, par le régime sioniste depuis plus de 50 ans en Cisjordanie occupée, ont été très violentes avec 11 Palestiniens tués dans la nuit de vendredi a samedi, la plupart par des balles réelles tirées par les soldats israéliens, et plus de 150 blessés, selon les autorités palestiniennes.

Ce samedi, sept (7) Palestiniens ont été tués par les raids israéliens dont un enfant.

«On n’a pas vu des affrontements et des manifestations (de cette ampleur) depuis la deuxième Intifadha», le soulèvement palestinien de 2000 a 2005, a déclaré un responsable palestinien.

«Ce serait une honte de ne rien faire quand on voit ce qui se passe a Ghaza, si nos dirigeants ne font rien, nous devons faire quelque chose», a déclaré, keffieh enroulé sur la tête, Ouday Hassan, un manifestant de 21 ans, a Al-Bireh près de Ramallah.