Gaza: 10 Palestiniens, dont cinq membres d’une même famille, tués dans des frappes israéliennes

Au moins 10 Palestiniens, dont une mère, un père et leurs trois enfants, ont été tués et 20 autres blessés lors de frappes aériennes menées dans la nuit par l’armée israélienne dans plusieurs secteurs de la ville de Gaza, malgré le cessez-le-feu en vigueur.

Selon des sources locales, des avions de combat et des hélicoptères israéliens ont visé simultanément plusieurs habitations situées dans l’ouest et le nord de la ville de Gaza.

Les frappes ont notamment ciblé une maison appartenant à la famille Muhenna dans le camp de réfugiés d’Al-Shati, un appartement dans le quartier de Sheikh Radwan, une habitation dans le quartier de Tel al-Hawa ainsi que l’immeuble Lebid, situé dans la zone d’Al-Mukhabarat, au nord-ouest de la ville.

D’après les mêmes sources, le bilan le plus lourd a été enregistré après une frappe visant le quatrième étage de l’immeuble Lebid, dans la zone d’Al-Mukhabarat.

Hasan Rebah Lebid, son épouse Menar, leur fils aîné Mohammed, leur fille Rehef et leur plus jeune fils Temim ont perdu la vie dans cette attaque.

La seule survivante de la famille serait Hala Hasan Rebah Lebid, âgée de 9 ans, qui a été légèrement blessée. Des blessés, dont un dans un état grave, ont également été extraits des décombres.

Par ailleurs, deux Palestiniens ont été tués dans une frappe israélienne visant un appartement résidentiel dans le quartier de Tel al-Hawa.

Au moins deux autres Palestiniens ont également perdu la vie lors de frappes contre la maison de la famille Muhenna dans le camp de réfugiés d’Al-Shati et contre un appartement situé près du carrefour Abu Amin, dans le quartier de Sheikh Radwan.

À la suite des attaques, des incendies se sont déclarés dans les bâtiments touchés et de nombreuses personnes ont été blessées.

Selon les médias palestiniens, le nombre de victimes des frappes israéliennes menées depuis la nuit a augmenté à 10 morts, après le décès d’une personne supplémentaire, tandis que 20 personnes ont été blessées.

Les équipes d’ambulance et de la défense civile ont poursuivi toute la nuit les opérations de recherche et de sauvetage sur les sites visés. Les blessés et les corps des victimes ont été transférés à l’hôpital Al-Shifa de Gaza.

L’armée israélienne a également mené des frappes aériennes dans la région d’Al-Mawasi, où plusieurs personnes ont été blessées.

Les blessés ont été transportés à l’hôpital par ambulance, selon les informations disponibles.

Alors que l’armée israélienne poursuit ses opérations dans la bande de Gaza, les services de santé et de la défense civile estiment que des personnes pourraient encore se trouver sous les décombres.