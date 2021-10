Haniyeh encense la position algérienne envers l’admission de l’entité sioniste a l’UA

Le président du bureau politique du mouvement Hamas Ismaïl Haniyeh a loué la position de l’Algérie qui s’est opposée avant un certain nombre de pays africains a l’adhésion de l’entité sioniste au sein de l’Union africaine (UA).

Ce vendredi, le leader du mouvement Hamas Haniyeh a indiqué a l’occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale que “le peuple palestinien réaffirme son soutien a la position algérienne et celle de nombre de pays africains hostiles a la normalisation et a l’adhésion de l’entité sioniste a la région ou a l’UA”.

“La vague de la normalisation est arrivée a sa fin et n’aura pas d’autres infiltrations”, a-t-il soutenu.

En outre, le leader palestinien a appelé les pays africains et arabes a annuler les conventions signées avec l’occupant israélien, ajoutant que “la normalisation ne servira guère nos peuples, la question palestinienne, El Qods et notre résistance”.

“Toutes les conventions signés par l’entité sioniste sont inutiles et ne lui donnent pas une légitimité car la résistance palestinienne est un chiffre difficile et dans l’équation et dans la confrontation”, a-t-il insisté.