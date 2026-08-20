Hidaoui supervise à Alger les activités de célébration de la Journée nationale du Moudjahid

Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, a présidé, mercredi au Centre international de la jeunesse à Sidi Fredj (Alger), les activités de célébration de la Journée nationale du Moudjahid, commémorant le double anniversaire de l’Offensive du Nord-Constantinois et de la tenue du Congrès de la Soummam (20 août 1955 – 1956).

Cette initiative nationale, organisée en partenariat entre le ministère et le Conseil supérieur de la jeunesse, avec la contribution de l’Association “Machaâl Echahid”, s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la mémoire nationale et de sa transmission aux jeunes générations, sous le slogan “Sur les traces de leur combat nous avançons”, avec la participation de moudjahidine ayant façonné l’épopée de la Révolution de libération, ainsi que d’enfants issus de centres de vacances et de loisirs de différentes wilayas du pays et de la communauté nationale établie à l’étranger.

Dans son allocution, M. Hidaoui a souligné que le secteur de la jeunesse veille à “renforcer les valeurs nationales, à préserver la mémoire nationale et à relier les générations successives à l’histoire glorieuse de l’Algérie”, et ce, à travers “la célébration des différentes dates nationales liées à la glorieuse Révolution de libération, à l’instar de la Journée nationale du Moudjahid commémorant le double anniversaire de l’Offensive du Nord-Constantinois et de la tenue du Congrès de la Soummam (20 août 1955 – 1956)”.

A cet égard, le ministre a fait état de “l’organisation d’assises historiques et éducatives interactives, en coordination avec les jeunes ambassadeurs de la mémoire du Conseil supérieur de la jeunesse, à travers les différents camps d’été dans 14 wilayas côtières, au cours desquelles les enfants rencontrent des moudjahidine dans un espace ouvert de dialogue et d’écoute de témoignages vivants sur le parcours de la lutte de libération”, contribuant ainsi à “l’ancrage de la mémoire nationale et au

renforcement de la conscience des jeunes quant à leur responsabilité de la préserver et d’en puiser les valeurs pour édifier le présent et l’avenir de l’Algérie”.

A cette occasion, le ministre a appelé les jeunes à “suivre la voie de leurs aïeux les moudjahidine et les chouhada en vue de contribuer à l’édification du pays et de préserver ses acquis, pour une Algérie nouvelle, libre et victorieuse”, saluant, à cet égard, le patriotisme dont font preuve les jeunes ainsi que leur attachement au combat de leurs ancêtres.

De son côté, le secrétaire général de l’Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), Amar Boumezrag, a déclaré que la célébration de la Journée nationale du Moudjahid “constitue une halte pour se remémorer les hauts faits du peuple algérien dont les hommes et les femmes se sont sacrifiés pour le recouvrement de la souveraineté nationale, dont certains sont tombés au champ d’honneur durant la Révolution du 1er Novembre 1954, tandis que d’autres ont poursuivi leur engagement après l’Indépendance pour l’édification de l’Algérie”.

Pour sa part, le président de l’Association Machâal Echahid, Mohamed Abbad, a mis en avant l'”importance d’associer les enfants et les jeunes aux célébrations des dates historiques afin de renforcer le trait d’union entre la génération de la Révolution et les générations montantes”.

Lors de cet événement, auquel ont pris part des responsables et des représentants de plusieurs organisations et instances nationales, plusieurs moudjahidine ont été honorés.