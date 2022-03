Hollande dévoile son salaire “considérable” lorsqu’il était président

En le réduisant de 30% par rapport a celui de son prédécesseur

François Hollande a révélé mercredi 9 mars, dans C a Vous sur France 5, le montant de son salaire du temps de sa présidence et la raison pour laquelle il a baissé ses le niveau de ses revenus.

En 2012, François Hollande est élu président de la République. Arrivé au pouvoir, il annonce une baisse de son salaire et de celui de ses ministres. “Je réduirai de 30% la rémunération du président de la République et des ministres”, avait-il annoncé lors de sa campagne. Car jusqu’alors, ses prédécesseurs, dont Nicolas Sarkozy, percevaient une indemnité nette mensuelle de 19.331 euros. La réduire de 30% l’avait ramenée a 13.532 euros par mois.

Invité dans C a Vous sur France 5 pour parler de la guerre en Ukraine mercredi 9 mars, François Hollande est revenu sur cette décision, selon Closer. “Je ne suis pas sûr que les Français m’en ont été particulièrement reconnaissants”, a-t-il estimé, légèrement amer. D’autant plus que François Hollande a dû faire face a la grogne de ses collaborateurs, pas ravis de voir leur niveau de rémunération baisser. “Je trouvais que c’était bien, au moment où on demandait un effort (financier aux Français, ndlr), que ça commence par le président de la République”, a-t-il justifié.

Un salaire pour dissuader la corruption, estime Hollande

François Hollande a justifié le montant alloué au président de la République dans le cadre de ses fonctions. “Pour beaucoup de gens, 13 000 euros c’est considérable, quand on sait que le salaire médiant est de l’ordre d’un peu moins de 2 000 euros”, a-t-il concédé. “Mais je crois que c’est légitime que celui ou celle qui exerce la fonction principale ait un niveau de revenus qui lui permette de vivre correctement, mais surtout qu’il n’ait pas a chercher une autre rétribution, rémunération ou corruption…”

Des confidences sans aucun tabou. Que perçoit aujourd’hui François Hollande? Il touche une pension de Président qui s’élève a 75.000 euros par an, soit 6.250 euros brut par mois, indiquait en 2020 L’Obs.