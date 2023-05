“Huawei ICT Compétition”: l’Algérie remporte le 1er prix mondial

Des étudiants algériens ont remporté, samedi à Shenzhen (Chine), le premier prix mondial en “CLOUD” et “NETWORK” et second prix en “COMPUTING” du concours mondial de “Huawei ICT Compétition”, a annoncé ce fournisseur mondial d’équipements et d’infrastructures TIC.

“Les équipes algériennes ont remporté le premier prix mondial en CLOUD et NETWORK et second prix en COMPUTING lors de la compétition internationale Huawei ICT compétition”, a-t-il indiqué dans une communiqué.

Selon Huawei, “les 15 étudiants algériens qui ont concouru pendant trois jours lors de la compétition finale qui s’est déroulée du 23 au 26 mai en Chine, ont été primés ce samedi à Shenzhen lors de la cérémonie de remise des prix en présence de haut responsables de Huawei et d’une délégation représentant le ministère algérien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique”.

Les 15 étudiants algériens qui se sont qualifiés pour le tournoi final de la 7ème édition du “Huawei ICT Compétition” ont pris les premières places en Afrique après avoir remporté le top 5 sur 28 pays et 50 équipes.

Pour rappel, le concours de cette année a enregistré 120.000 participants issus de 74 pays à travers 2.000 universités.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a félicité à l’occasion les étudiants algériens, exprimant sa “fierté” de la performance réalisée à ce concours mondial.