Huit ans de prison ferme requis contre Bedoui et Boudiaf

Le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed a requis une peine de 8 ans de prison ferme et une amende d’un (1) million DA contre l’ancien Premier ministre, Noureddine Bedoui, et l’ancien ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, poursuivis en tant que walis dans une affaire de marché douteux portant sur la réalisation de l’aérogare de Constantine.

Quarante-et-un (41) autres suspects sont poursuivis dans cette affaire pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction, trafic d’influence et octroi d’indus avantages.

Le procureur de la République a également requis une peine de 5 ans de prison ferme et une amende d’un million DA contre l’ancien wali de Constantine, Taher Sekrane et l’ancien Secrétaire général de ladite wilaya, Benyoucef Aziz.

Des peines allant de 3 à 5 ans de prison ferme ont également été requises contre 40 autres accusés dans la même affaire, dont des anciens directeurs relevant de la wilaya de Constantine, des entrepreneurs et des propriétaires de bureaux d’études.

Selon l’arrêt du renvoi, il s’agit d’un marché douteux portant sur la réalisation de l’aérogare de Constantine, où le montant de l’enveloppe financière du projet a été gonflé entraînant la perte d’importants montants dans ce projet qui a été réceptionné après un délai de 10 ans au lieu de 48 mois, fixés dans le cahier de charges.

Le projet de l’aérogare de Constantine a été lancé en 2003, soit lors du mandat de l’ancien wali Taher Sekrane (2002-2005), et devait être livré dans un délais ne dépassant pas 48 mois. Toutefois, la valeur du projet a augmenté de 615% en raison de travaux supplémentaires.