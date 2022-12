Immigration ferme: Macron favorise le renvoi de personnes en situation irrégulière

Le président français Emmanuel Macron défend une immigration qui doit être plus ferme avec les renvois de personnes en situation irrégulière, mais dans le même temps faciliter l’intégration des étrangers.

Au cours de son interview fleuve publiée samedi dans Le Parisien, Emmanuel Macron a été interrogé sur le projet de loi immigration en cours, qui doit être examiné début 2023, et a présenté la “stratégie en trois temps” de ce texte.

Cette loi doit d’une part “aider le développement pour traiter à la racine les inégalités, liées au dérèglement climatique par exemple, et éviter les migrations.” D’autre part, elle doit “faciliter le retour et la lutte contre les réseaux clandestins. Enfin, simplifier les procédures à l’accueil”, explique Emmanuel Macron. Sur le sujet de l’immigration, “il faut de la fermeté et de l’humanité”, déclare-t-il.

Des secteurs qui ne tourneraient pas sans immigration

Le président français déclare que “la France a toujours été une terre d’immigration”, rappelant qu’on “en a toujours eu besoin pour notre économie.” Il cite ainsi l’immigration italienne, espagnole et maghrébine qui ont contribué au secteur agricole, mais aussi l’immigration polonaise qui a travaillé dans les mines.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait ainsi proposé début novembre la création d’un titre de séjour spécifiquement dédié aux travailleurs sans-papiers titulaires d’un emploi dans un secteur en manque de main-d’œuvre.

“Aujourd’hui, soyons lucides, est-ce qu’on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles, et beaucoup d’autres secteurs tournent sans immigration? Il faut avoir l’honnêteté de le dire, la réponse est non”, lance-t-il.

Dans le même temps, il explique que les réformes de l’assurance chômage ont aussi pour but de “pousser toutes les Françaises et les Français qui sont en situation de travailler à le faire” et à occuper les postes des secteurs en demande.

Le projet de loi sur l’immigration a pour but d’être “plus efficace sur les demandes d’asile”, expliquait déjà début novembre la Première ministre Élisabeth Borne, “il y a aussi la volonté d’être plus efficace dans l’éloignement ou dans l’expulsion des étrangers qui n’ont pas de titre de séjour et qui doivent quitter le territoire national. Et on veut dans le même temps favoriser l’intégration, l’insertion par le travail.”