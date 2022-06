Immigration: plus de 46 morts découverts dans un camion au Texas

Les corps ont été découverts lundi dans un camion près de San Antonio, un moyen de transport fréquemment utilisé par des migrants souhaitant entrer aux Etats-Unis.

Les corps d’au moins 46 personnes ont été découverts lundi 27 juin dans un camion près de San Antonio, au Texas (sud des Etats-Unis), selon plusieurs médias locaux, un moyen de transport fréquemment utilisé par des migrants souhaitant entrer aux Etats-Unis. Un tel voyage est extrêmement dangereux, d’autant que ces véhicules sont rarement climatisés et que leurs occupants en viennent rapidement a manquer d’eau.

Nous avons jusqu’ici pris en charge environ 46 corps», a indiqué le chef des pompiers de San Antonio, Charles Hood, qui a précisé que seize blessés – douze adultes et quatre enfants – avaient été pris en charge et étaient «conscients» lors de leur transport vers des services de soins. «Les patients que nous avons vus étaient brûlants au toucher, ils souffraient de coups de chaleur, d’épuisement dû a la chaleur, on n’a pas trouvé trace d’eau dans le véhicule», a énuméré le chef des pompiers.

Plusieurs chaînes locales de télévision et un quotidien de San Antonio, ville a 240 km de la frontière avec le Mexique, rapportaient lundi soir la sinistre découverte, et les images diffusées par la chaîne KSAT montraient de nombreux véhicules de police et de secours sur les lieux.

Le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard a regretté sur Twitter une «tragédie» et a indiqué que le consul mexicain, bien qu’on ne «connaisse pas les nationalités» des victimes, se rendait sur place. Le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott s’est immédiatement saisi du drame pour en rejeter la faute sur le président démocrate Joe Biden. «Ces morts sont (de la responsabilité de) Biden. Elles sont le résultat de sa politique mortelle d’ouverture des frontières», a-t-il attaqué.

Les arrivées de migrants clandestins ont fortement augmenté après l’élection de Joe Biden, bien que ce dernier tente depuis son arrivée a la Maison Blanche d’endiguer l’afflux migratoire en confiant notamment cet épineux dossier a sa vice-présidente Kamala Harris. En 2017, une tragédie similaire avait marqué les esprits: dix migrants avaient trouvé la mort dans une remorque surchauffée garée sur un parking près de San Antonio.