Incendie dans un hôpital à Pékin: 29 morts, le directeur arrêté

Au moins 29 personnes ont péri en Chine dans l’incendie d’un hôpital à Pékin, ont annoncé mercredi les autorités au lendemain de cette catastrophe, la plus meurtrière dans la capitale chinoise depuis 2002.

Ce nouveau bilan a été communiqué lors d’une conférence de presse par Li Zongrong, maire adjoint du district de Fengtai où se trouve l’hôpital, qui a présenté ses «sincères condoléances». La police municipale a pour sa part annoncé l’arrestation de 12 personnes, dont le directeur de l’hôpital et des employés de l’entreprise chargée de travaux de rénovation dans le bâtiment.

Une forte présence policière était visible mercredi matin autour de l’établissement, tentant de décourager les groupes de passants qui observaient et filmaient la scène avec leurs téléphones, ont constaté des journalistes de l’AFP.

L’entrée principale du bâtiment semblait quasiment intacte de l’extérieur, mais des images de l’intérieur publiées par le média économique Caixin ont montré des lits entièrement calcinés et des murs noircis. Et sur une façade du complexe hospitalier, on apercevait des fenêtres et des murs brunis par la suie, ainsi qu’une vitre cassée.