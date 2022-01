Inédit! La position française vis-a-vis du conflit sahraoui devant l’Assemblée nationale

Une première! L’Assemblée nationale française a programmé ,ce jeudi, un débat sur les derniers développements au Sahara occidental.

Ce débat sur le thème: “Bilan des actions de la France pour faire respecter le droit international: le cas du Sahara occidental” intervient a la demande du Groupe de la Gauche démocrate et républicaine refusant la position de Paris qui continue de prendre partie dans ce conflit en faveur du régime marocain.

Mohamed Sidati, représentant du Front Polisario en France a indiqué dans une déclaration a l’APS que ce débat auquel a appelé le Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) permettra d’évaluer “le degré du respect du droit international par la France, notamment au Sahara occidental occupé et sa position vis-a-vis de l’occupation marocaine atroce et illégale de la dernière colonie d’Afrique”.

Le diplomate sahraoui a précisé que l’occupant marocain a bénéficié durant ces 47 dernières années d’une “complicité flagrante des gouvernements français qui se sont succédés”. “Sans la protection de la France a El Makhzen, le conflit au Sahara occidental aurait depuis longtemps abouti a une solution équitable en permettant au peuple sahraoui d’exercer son droit a l’autodétermination”.

“Cette rencontre intervient, aux yeux de Mohamed Sidati, au moment opportun pour rappeler a l’Etat français ses responsabilités et interpelle les dirigeants de ce pays a reconsidérer leurs politiques illégales vis-a-vis du Sahara occidental en adoptant une autre stratégie positif de sorte a être en cohérence avec le droit international”.

De par de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, la France a une grande influence sur les décisions prises par le Conseil et sa position envers le conflit sahraoui a été négative et marquée par le parti pris en faveur de la politique expansionniste marocaine, a estimé le diplomate.

Par ailleurs, le représentant du Front Polisario dans l’Hexagone a demandé aux officiels français d’adopter une “approche plutôt positive” quant a la question de décolonisation du Sahara occidental. “Il est plus ce que jamais nécessaire, soutient-il, a ce que la France ait des positions cohérentes avec le droit international d’autant plus qu’elle préside actuellement le Conseil de l’Union européenne. Ce serait une occasion pour elle et pour l’Europe entière de marquer le point a travers la prise d’une position commune vis-a-vis de la question sahraouie dans le cadre du respect et de l’application du droit internationale”.

Ce qui incite a aller sur cette voie, estime-t-il, “c’est bel et bien la nomination d’un nouveau envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU au Sahara occidental, Staffan De Mistura, ainsi que l’escalade de la guerre dans les territoires occupés depuis la reprise du conflit armé en représailles a la violation flagrante par le Maroc de l’accord de cessez-le-feu le 13 novembre 2020”.

“En dépit de cette violation et de la mise en danger de la sécurité et de la stabilité dans la région, El Makhzen échappe a la punition”, a-t-il ajouté, tout en mettant en garde contre les conséquences d’une guerre imposée au peuple sahraoui engendrée par la politique expansionniste marocaine au Sahara occidental, ce qui laisse présager une détérioration de la situation.

Et Mohamed Sidati de poursuivre: “En vérité, Rabat cherche a étendre le conflit dans la région en y faisant venir des entités étrangères qui œuvrent a provoquer la guerre et semer l’instabilité. En plus, le Maroc réprime tout un peuple, pille ses ressources et ses richesses en violation du droit international”.

“C’est une atteinte, soutient-il, aux valeurs de justice, de liberté et de démocratie que l’UE prétend défendre. Celle-ci est plus que jamais appelée sous la présidence française de son Conseil- a respecter et a appliquer les verdicts rendus par des tribunaux européens annulant l’accord agricole et de pêche contre entre l’Union européenne et le Maroc…”.