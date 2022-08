Intempéries a Tébessa: Evacuation de 7 véhicules coincés dans des flaques d’eau a Boulehaf Eddir

Les agents de la protection civile de la wilaya de Tébessa sont parvenus a l’évacuation de 7 véhicules coincés dans des flaques d’eau formées suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues dans la nuit de samedi a dimanche sur la commune Boulehaf Eddir, a-t-on appris de la protection civile.

Les précipitions enregistrées (dépassant les 20mm en un laps de temps réduit) dans les communes de Tébessa et Boulehaf Eddir, ont cusés la constitution de flaques d’eau et des déluges entravant la circulation, selon les services de la protection civile.

Aussitôt, les agents de la protection civile et de la gendarmerie nationale ont lancé l’opération de désengorgement du trafic et le pompage des eaux infiltrées dans plusieurs maisons et l’évacuation des véhicules qui étaient coincés dans les flaques d’eau, a-t-on souligné.

Le chef de l’exécutif local Mohamed El Baraka Dahadj s’est déplacé sur place et s’est enquit de près de la situation et a pris des décisions d’urgence dont la plus importante est l’inscription d’une étude technique pour corriger le cours d’eau “Oued Kenifida” a l’origine des crues.

Le président de l’Assemblée populaire communal APC de Boulehaf Eddir, M. Laârabi Derid a fait état d’une augmentation du niveau du cours d’eau “Oued Kenifida” situé dans cette collectivité locale causant la constitution de crues et boues envahissant des dizaines de maisons ce qui a entrainé des dégats au nouveau pôle urbain 3.240 logements AADL.

Selon le même responsable, les efforts sont en cours pour éliminer les boues et nettoyer des routes.