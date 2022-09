iPhone 14 Pro Max: Les 3 technologies inspirées par Android, mais magnifiées par Apple

Comme tous les ans, Apple présente les nouveaux de l’iPhone comme étant des innovations. Bien souvent, Apple est loin d’être précurseur. Néanmoins, comme le montre l’iPhone 14 Pro, Apple peut magnifier ces technologies.

La conférence Apple est terminée, les rumeurs collaient a ce que l’on a pu apprendre. Vous trouverez un récapitulatif complet, vous avez également les articles avec les nouveautés en détail :

iPhone 14 et 14 Plus

iPhone 14 Pro et 14 Pro Max

AirPods Pro 2

Apple Watch Ultra

Apple Watch Series 8

Apple Watch SE 2

Ici, on s’intéresse aux nouveautés des iPhone 14, et particulièrement celles empruntées au monde Android. Comme d’habitude, Apple n’est généralement pas un précurseur dans l’innovation, toute Plusieurs années après Samsung, Apple a ajouté une fonctionnalité d’affichage « Always On » semblable a ce que l’on peut avoir sur l’Apple Watch. Ce mode en basse consommation d’énergie peut afficher l’horloge, les nouveaux widgets d’iOS 16 et quelques autres éléments lorsque votre téléphone n’est pas utilisé activement. Le taux de rafraîchissement de l’écran peut descendre jusqu’a 1 Hz lorsque vous n’interagissez pas avec lui, pour économiser la batterie. Cela exploite une nouvelle puce Dislay Engine seulement présente sur l’Apple A16 Bionic ainsi que la technologie LTPO déja présente sur de nombreux smartphones Android.fois ils ont une vraie capacité a magnifier certaines innovations et technologies déja vues.

LA PILULE DANS L’ECRAN

Au lieu d’une encoche en haut de l’écran, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max utilisent une découpe en forme de pilule pour loger la caméra selfie, le capteur 3D, etc. Appelée « l’île dynamique » (Dynamic Island en anglais), elle occupe moins d’écran que l’encoche par défaut. Cependant, elle peut se redimensionner pour afficher différents indicateurs d’état et d’autres éléments de l’interface utilisateur, brouillant la ligne entre la découpe et le reste de l’écran.

DETECTION DES ACCIDENTS

La gamme iPhone 14 Pro prend par ailleurs en charge certaines des mêmes fonctionnalités de sécurité que l’iPhone 14 standard, y compris un nouvel accéléromètre capable de détecter les accélérations en force g jusqu’a 256 g, un gyroscope a plage dynamique élevée et une détection d’accident de voiture basée sur le bruit. Comme les nouveaux Huawei Mate 50 Pro, deux ans d’appels SOS d’urgence gratuits par satellite afin que vous puissiez toujours atteindre les services d’urgence dans les zones sans signal téléphonique. Cette communication satellite ne pourra pas être utilisée pour appeler ou échanger des données.