Iran: Le mémorandum avec les États-Unis officiellement finalisé après la signature des présidents

L’Iran a annoncé ce jeudi que le mémorandum d’entente en 14 points conclu avec les États-Unis pour mettre fin au conflit avait été officiellement finalisé après la signature du texte par les présidents des deux pays.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaei, a déclaré que le « mémorandum d’Islamabad » était désormais pleinement officiel après avoir été signé par Téhéran et Washington, selon des propos rapportés par l’agence de presse semi-officielle Mehr.

Baghaei a indiqué que l’accord serait signé sous forme numérique et a confirmé que les négociations prévues dans son cadre porteraient exclusivement sur le dossier nucléaire et la levée des sanctions.

Il a précisé que les deux parties mèneraient des discussions pendant une période pouvant aller jusqu’à 60 jours, avec la possibilité d’une prolongation si la complexité des sujets l’exige.

Le porte-parole a également affirmé que les engagements américains concernant la levée du blocus naval avaient commencé à être appliqués à la suite de discussions urgentes intervenues après les frappes israéliennes contre la banlieue sud de Beyrouth et les menaces de représailles formulées par l’Iran.

Il a ajouté que des navires iraniens avaient déjà pu entrer et sortir des ports « sans problème », estimant qu’il s’agissait d’un premier signe de la mise en œuvre des engagements américains.

Selon Baghaei, les engagements iraniens relatifs au détroit d’Ormuz entreront en vigueur après la signature et la mise en œuvre du mémorandum.

Par ailleurs, un responsable américain a également confirmé à Anadolu que le mémorandum avait été signé mercredi.

Selon le média américain Axios, le président américain Donald Trump a personnellement signé un exemplaire de l’accord lors d’un dîner avec le président français Emmanuel Macron au château de Versailles.

Une photographie du document signé aurait ensuite été transmise aux autorités iraniennes ainsi qu’aux pays ayant participé à la médiation, selon la même source.