Iran: un haut responsable religieux tué dans une mystérieuse attaque

Un haut responsable religieux, membre de l’organisme chargé de nommer le guide suprême en Iran, a été tué mercredi dans le nord du pays par un homme dont les motifs restaient inconnus, selon des médias d’Etat.

L’ayatollah Abbas Ali Soleimani, âgé de 75 ans, a été tué par balles alors qu’il se trouvait dans une banque de Babolsar, ville située sur les bords de la mer Caspienne à environ 230 km au nord de Téhéran, ont rapporté des médias français.

Des images d’une caméra de surveillance de la banque, diffusées par l’agence Tasnim, montrent une salle dans laquelle un homme en uniforme et armé tire sur un autre, vêtu d’un habit religieux et assis sur une chaise. Deux autres personnes essaient alors de maîtriser l’assaillant qui parvient à quitter la salle.

L’auteur du coup de feu a ensuite “été interpellé par les forces de sécurité”, a précisé l’agence Irna.

Le président iranien Ebrahim Raïssi a appelé “les forces de l’ordre à agir dans les plus brefs délais” afin de trouver “les causes de l’accident et identifier les motivations de l’auteur ou des auteurs”.

– Représentant du guide –

“L’agresseur était un habitant de la localité et était armé”, mais il ne faisait pas partie de la police, a indiqué le gouverneur.

“Selon les informations disponibles, le tueur ne connaissait pas la victime”, a-t-il indiqué, ajoutant que l’ayatollah Soleimani s’était “rendu à la banque pour des affaires financières” personnelles.