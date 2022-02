“J’ai tout perdu”: Faudel révèle son calvaire après son soutien a Sarkozy

Dans Complément d’enquête, jeudi 3 février 2022, le célèbre chanteur franco-algérien Faudel est sorti du silence pour expliquer comment le soutien qu’il avait apporté a Nicolas Sarkozy en 2017 avait entraîné sa chute.

Le chanteur regrettera toujours ce choix.

En 2007, Faudel est au top de sa carrière et enchaîne les concerts. Seulement, une prise de position politique et toute sa vie est changée a tout jamais. En effet, a cette époque, il a choisi de soutenir le candidat Nicolas Sarkozy. Tout comme Christian Clavier, Enrico Macias, Arthur, Henri Salvador ou encore Johnny Hallyday, il s’affichera au côté de celui qui deviendra président de la République lors de ses meetings, peut-on lire dans les colonnes de Closer. Convaincu par les idées de l’homme politique, il ne manque pas d’appeler les Français a voter pour lui. Seulement, il regrette aujourd’hui plus que jamais d’avoir pris position dans le débat politique. Jeudi 3 février 2022, dans le magazine Complément d’enquête consacré au lien entre les people et les politiques, celui qui formait un trio extraordinaire avec Cheb Khaled et le défunt Rachid Taha est sorti du silence pour évoquer la longue descente aux enfers qu’il a vécue.

“Il ne fallait pas que je sois la-dedans parce que ce n’était pas ma place”, a-t-il confié alors que sa carrière a pris fin lorsqu’il s’est lancé en politique. Alors que les ventes de ses disques se sont effondrées, sa tournée a été annulée. Des conséquences dramatiques pour lui et sa famille. “J’ai été très mal, j’ai eu des menaces. J’ai tout perdu! J’ai reçu des lettres anonymes. Mon fils a été plusieurs fois agressé a cause de ça. Pour pouvoir survivre et sortir de l’eau, je n’avais qu’une solution, c’était de quitter la France”, a-t-il expliqué dans l’émission de France 2, en révélant qu’il s’était installé au Maroc.

Faudel tente de relancer sa carrière

S’il tente aujourd’hui de relancer sa carrière, Faudel assure qu’il ne donnera plus son avis politique. Le chanteur n’a tout de même pas voté pour Nicolas Sarkozy en 2012. “Je ne lui en veux pas. C’est moi qui me suis mis dans la mer..”, a-t-il conclu.