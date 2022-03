Jean-Marie Le Pen divulgue le montant faramineux de sa retraite

Jean-Marie Le Pen coule des jours heureux depuis son retrait de la vie politique française. On en veut pour preuve le montant énorme de sa retraite, une jolie gratification qui le déleste des soucis du quotidien.

A quelques semaines du premier tour de l’élection présidentielle, Jordan de Luxe n’a pas peur de mettre les pieds dans le plat. Ce lundi 21 mars, il tendait le micro au président des Comités Jeanne, Jean-Marie Le Pen.

«J’ai toujours une question que je pose a mes invités, et je vais vous la poser, quand on s’appelle Jean-Marie Le Pen, on touche combien de retraite?» poursuit Jordan de Luxe. Un ange passe. L’ex-député européen confie: «Ca doit être de l’ordre de 12 000 euros je crois. J’ai une retraite professionnelle, et j’ai ma retraite de député, j’ai été 35 ans député européen, et 10 ans, député français, dont j’ai cotisé. J’ai pris ma retraite a 91 ans, donc ce n’est pas abusé.» Le Pen n’en démord pas: sa retraite est «largement méritée», d’autant plus qu’il n’a jamais été dépensier, a rapporté Closer.

Celui qui était largement battu par Jacques Chirac au second tour de la présidentielle française de 2022 a été exclu des rangs du Rassemblement national (ex-Front national) par sa fille Marine Le Pen.