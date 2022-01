Khenchela: un mort et 15 blessés suite au dérapage d’un bus

Une (1) personne est décédée et 15 autres ont été blessées suite au dérapage et au renversement d’un bus de transport collectif dans la commune de Babar (wilaya de Khenchela), a indiqué mardi la cellule de l’information et de communication de la Direction de la Protection civile (DPC).

Alertés vers 7h 30 ce matin, les agents de ce corps constitué de l’unité principale soutenus par ceux de l’unité secondaire de la localité de Babar, sont intervenus suite au dérapage et au renversement d’un bus de transport collectif, assurant la liaison entre les villes de Chechar et de Khenchela, au niveau de la zone de Hadjerat Errasm dépendant de la localité de Babar, a-t-on précisé.

L’accident, a ajouté la même source, a provoqué la mort d’une (1) personne et des blessures de divers degrés a 15 autres, lesquelles ont été secourues sur place avant leur évacuation au service des urgences médicales de l’établissement public hospitalier (EPH) Ahmed Ben Bella, sis au chef-lieu de wilaya.

La dépouille de la victime a été acheminée par les éléments de la Protection civile vers la morgue de cette structure de santé, a-t-on fait savoir.

Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Le wali de Khenchela, Ali Bouzidi, le commissaire divisionnaire de police et chef de sûreté de wilaya, Mohamed Baghdad, et le chef de la daïra de Babar, Chaker Debache, se sont rendus dans cet établissement sanitaire pour s’enquérir de l’état de santé des blessés.