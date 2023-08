La canicule continuera d’affecter le Sud du pays jusqu’à dimanche

Placées en vigilance “Orange”, les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun et In Salah connaitront du vendredi à dimanche des températures maximales oscillant entre 48 et 49 degrés, et pouvant atteindre localement 50 degrés.

Les températures minimales se situeront, quant à elles, entre 34 et 39 degrés, précise la même source, soulignant que le BMS émis le mardi 1 aout demeure toujours en vigueur.