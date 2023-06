La CNEP Banque lance de nouvelles formules de financement et une plateforme de vente de logements par internet

La Caisse nationale d’épargne et de prévoyance CNEP-Banque a lancé jeudi de nouvelles formules pour le financement des entreprises, ainsi qu’une plateforme permettant la vente directe de logements par internet.

Ces deux nouveaux produits ont été lancés, lors des travaux de la journée d’information organisée au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), en présence du ministre des Finances, Laaziz Faid, du Président du Conseil d’administration de la Cnep-banque, Mustapha Chaabane, du Directeur général, Samir Tamrabet, du Délégué général de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF), Rachid Belaid, d’un représentant de la Coordination nationale du patronat et d’hommes d’affaires.

Destiné aux entreprises, “ce crédit d’exploitation offert par la CNEP-Banque est caractérisé par sa flexibilité. Il est adapté aux besoins de chaque entreprise de manière à garantir la pérennité de ses projets”, d’après les explications des cadres de la Cnep.

Se disant confiant que le nouveau produit “garantira compétitivité et essor aux entreprises”, les cadres de la banque ont assuré que la complémentarité entre les producteurs permettra de couvrir largement les demandes de financements émanant des entreprises et des professionnels à court, moyen et long termes.

Les crédits d’exploitation offrent une solution de financement à court terme qui permettra aux entreprises de couvrir leurs coûts opérationnels, l’objectif étant de “suivre l’évolution du marché et rester compétitif, d’ou la nécessité d’assurer des flux financiers constants”, a affirmé la banque.

Les cadres de la banque ont expliqué que le lancement de ces produits de financement de l’exploitation s’inscrit dans le cadre de la politique de la CNEP-Banque pour l’appui des entreprises et des professionnels.

La CNEP Banque offre le financement de l’investissement dans le cadre de la création et de l’expansion des PME depuis 2011, a-t-on rappelé.