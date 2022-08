La FAF en quête d’un équipementier

La Fédération algérienne de football (FAF) a lancé mercredi un avis d’appel d’offres national et international, ouvert a la concurrence, pour le choix d’un équipementier, qui fournira les vêtements et accessoires nécessaires a l’ensemble de ses équipes nationales, joueurs et staffs inclus.

“Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le Cahier des Charges auprès du secrétariat général de la FAF, moyennent paiement de 30.000,00 DZD pour les équipementiers dont le siège social se trouve en Algérie, et 300,00 Euros pour ceux domiciliés a l’étranger” a détaillé l’instance fédéral dans un communiqué, diffusé sur son site officiel.

“Les dossiers de soumission (dossier administratif, offre technique et offre financière), devront être déposés sous pli fermé et anonyme, à l’adresse indiquée au plus tard le 30 septembre 2022, a midi. Ils ne devront porter que la mention +Offre pour le Choix de l’Equipementier de la FAF+” a-t-on encore tenu a préciser de même source.

L’ouverture des plis se fera au siège de la FAF dans les dix (10) jours ouvrés de la réception des offres. Les candidats seront informés de la suite donnée a leur candidature, dans les conditions et selon les modalités prévues par le Cahier des Charges.

“La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours, a compter de la date limite de dépôt des offres” a encore précisé l’instance fédérale concernant cette opération.

Pour rappel, les sélections nationales algériennes de football (messieurs, dames et jeunes) sont habillées actuellement par l’équipementier allemand +adidas+.