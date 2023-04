La FAF renouvelle son contrat avec l’équipementier Adidas jusqu’au 31 décembre 2026

La Fédération algérienne de football (FAF) a renouvelé son contrat avec l’équipementier Adidas jusqu’au 31 décembre 2026 “dont la valeur et les avantages dépassent largement ceux déjà conclus auparavant”, a annoncé l’instance fédérale jeudi dans un communiqué sur son site officiel.

“La FAF, représentée par son président, Djahid Zefizef, et l’équipementier Adidas, représenté par Bilal Farés, Général Manager Adidas MENA, ont procédé, ce jeudi 27 avril 2023 au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, à la signature officielle du contrat qui doit les lier du 1e janvier 2023 au 31 décembre 2026.”, précise la même source.

“C’est avec la société-mère que, cette fois-ci, la FAF s’est engagée à travers un contrat dont les avantages dépassent largement ceux contenus dans les contrats précédents. Cela est une preuve supplémentaire de l’engagement de la firme Adidas d’accompagner son partenaire, la FAF, dans le cadre de ses différents projets et en prévision de ses futures échéances, notamment les compétitions majeures comme la CAN-2023 (reportée à 2024), où l’Algérie est déjà qualifiée, et celles à venir, de 2025 et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.”, a indiqué le président de la FAF Djahid Zefizef au cours de cette cérémonie.

Et d’ajouter: “Nous sommes d’ores et déjà convaincus que les dotations de l’équipementier seront à la hauteur de nos attentes, sur le double plan qualitatif et quantitatif, mais également en tenant compte des besoins spécifiques de la fédération et d’autres volets aussi importants comme la préservation de l’environnement dans la confection des habits.”

Le patron de la FAF a souligné que “le développement, la formation des jeunes talents, l’appui aux Académies de la fédération, la promotion de l’arbitrage et du football féminin sont autant de projets importants et d’intérêt stratégique qui bénéficieront d’un appui et d’un apport de tous les instants de notre partenaire Adidas.”

Pour rappel, la FAF était liée depuis janvier 2015 par un contrat longue durée avec Adidas. Avant ce contrat, les “Verts” étaient équipés par les Allemands de Puma, notamment lors des Coupes du monde 2010 en Afrique du Sud et 2014 au Brésil.