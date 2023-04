La grande Mosquée de Paris annonce la date de l’Aïd El Fitr 2023

La Grande mosquée de Paris a annoncé dans un communiqué rendu public, hier jeudi, que selon les données scientifique que l’Aïd El Fitr 2023-1444/H, serait le vendredi 21 avril 2023. La date officielle sera annoncée par les fédération musulmanes de France, le jeudi 20 avril, à l’issue de la réunion de confirmation.

Selon la même source, une réunion se tiendra le 20 avril 2023 à la Mosquée de Paris auquel prendront part les les fédérations des musulmans de France, « pour décider de la fixation de la date de l’Aïd El Fitr marquant la fin du mois béni de Ramadan 2023-1444/H ».

La commission religieuse composée d’imams de ces fédérations musulmanes, installée à cet effet, prendra en considération : « Les résultats des travaux sur l’adoption du calcul scientifique et des données astronomiques universelles pour la détermination du début et de la fin du mois béni de Ramadan », « le résultat de l’observation de la lune, en France et à travers le monde », précise la même source.

Les fédérations musulmanes « invitent les fidèles musulmans à multiplier les bonnes œuvres durant les dix derniers jours du mois béni de Ramadan et à prendre les dispositions nécessaires pour célébrer l’Aïd El Fitr dans la joie et le partage », conclut le communiqué.