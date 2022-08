La petite-fille de la reine Elizabeth II a travaillé comme “jardinière”

Elizabeth II ( a droite) et Louise Windsor (a gauche)

Seizième, dans l’ordre de succession au trône, Lady Louise Windsor, agée de 18 ans, a travaillé plusieurs jours par semaine dans une jardinerie pendant l’été.

“Je n’en croyais pas mes yeux.” Lady Louise Windsor, la petite-fille de la reine Elizabeth II, a passé une partie de son été a travailler dans une jardinerie, a révélé cette semaine le tabloïd The Sun, une information reprise vendredi par le quotidien The Independent. Seizième dans l’ordre de succession au trône, la jeune fille de 18 ans est la fille du prince Edward et la comtesse Sophie de Wessex.

Elle travaillait plusieurs jours par semaine dans ce magasin, dont le nom a été tenu secret, depuis la fin de ses examens marquant sa dernière année au lycée, au mois de juin, selon BFMTV citant des médias britanniques. Si son salaire exact n’est pas connu, le salaire minimum pour les personnes âgées de 18 ans est de 6,83 livres (environ 8,05 euros) par heure au Royaume-Uni. L’adolescente a tenu la caisse, accueilli les clients et pris soin des plantes.

“Elle semblait adorer son travail”

Plusieurs clients ont fait part de leur surprise au Sun, l’un d’eux remarquant avec humour que si le coût de la vie a augmenté, il n’aurait pourtant jamais pensé “voir l’un des petits-enfants de la reine travailler dans une jardinerie”.

“Elle était très modeste, adorable, polie et attentive aux clients. Elle semblait adorer son travail”, a ajouté un autre.

Lady Louise Windsor a appris vendredi qu’elle était prise au sein de l’université St Andrews, en Ecosse. Elle y étudiera l’anglais, a la rentrée. Elle marche dans les pas de son cousin le prince William. Car c’est de la que le fils de la princesse Diana a été diplômé et où il a rencontré son épouse, Kate.