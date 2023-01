La population chinoise en baisse pour la première fois en plus de 60 ans

C’est du jamais-vu depuis six décennies: la Chine, pays le plus peuplé du monde avec 1,4 milliard d’habitants, soit un sixième des habitants de la planète, a vu sa population baisser en 2022.

En 2021, le nombre de naissances a été de 9,56 millions en Chine continentale, a annoncé, mardi 17 janvier, le Bureau national des statistiques (BNS). En parallèle, 10,41 millions de décès ont été recensés. La combinaison des deux phénomènes a produit une baisse de la population de 850 000 personnes.

Cette chute s’annonce durable, peut-être jusqu’à la fin du siècle, selon des démographes, ce qui affectera durement l’économie et le système de retraites, selon Le Monde. L’Inde devrait détrôner dès cette année la Chine en tant que pays ayant le plus d’habitants, avaient déjà annoncé les Nations unies (ONU).

Une baisse paradoxale

C’est une première depuis 1960-1961, lorsqu’une famine, commencée en 1959, avait causé des dizaines de millions de morts à la suite des erreurs de la politique économique du Grand Bond en avant. Ensuite, la population avait crû rapidement, doublant depuis les années 1960, pour dépasser 1,4 milliard aujourd’hui.

Paradoxalement, cette baisse survient malgré l’assouplissement de la politique de limitation des naissances ces dernières années. Il y a encore dix ans, les Chinois n’avaient le droit d’avoir qu’un enfant. Depuis 2021, ils peuvent en avoir trois.

Le démographe indépendant He Yafu note également auprès de l’AFP « la baisse du nombre de femmes en âge de procréer, qui a diminué de 5 millions par an entre 2016 et 2021 ».

Un taux de fécondité qui s’est écroulé

De nombreuses autorités locales ont lancé des mesures pour inciter les couples à procréer. La métropole de Shenzhen (Sud) offre depuis quelques jours une prime à la naissance et des allocations versées jusqu’aux 3 ans de l’enfant. Un couple accueillant son premier bébé recevra 3 000 yuans (410 euros) ; 10 000 yuans (1 370 euros) pour le troisième. Au total, une famille avec trois enfants percevra 37 500 yuans (5 150 euros) de primes et allocations.

La province du Shandong, dans l’est du pays, offre 158 jours de congé maternité (60 de plus que la norme nationale), dès le premier enfant. La métropole de Changsha (Centre), qui limite les achats de logement pour enrayer la spéculation, autorise les couples à deux ou trois enfants à acheter un appartement supplémentaire.