La Radio Algérienne lance sa nouvelle chaîne thématique «Zaman FM»

La cérémonie s’est déroulée en présence des directeurs de plusieurs établissements médiatiques et de figures artistiques, et ce dans le cadre du parachèvement par la Radio nationale de l’opération d’élargissement de son bouquet de stations thématiques spécialisées.

A cette occasion, M. Bouslimani a indiqué que la naissance de ce nouvel édifice médiatique “intervient à un moment crucial en raison des opérations d’appropriation de nos archives historiques et patrimoine civilisationnel, culturel, et artistique authentique”, relevant que “la préservation et la défense de notre patrimoine culturel ancestral et de notre identité singulière est une responsabilité collective”.

Les nouveaux supports de communication et les nouveaux médias “sont parmi les principaux outils de marketing visant à faire la promotion de cette richesse civilisationnelle dans ses différentes dimensions et images à l’instar des arts de théâtre, de la musique, de l’art culinaire et des habits traditionnels”, a souligné le ministre estimant que la station “Zamane FM” devra contribuer à “faire connaitre aux citoyens, notamment les jeunes, leur passé et leur histoire mémorables”, et que son lancement “consacre la politique de l’Etat de soutien à la promotion et la diversification des organes de presse et de communication nationale”.

“L’intérêt accordé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux médias, se confirme de jour en jour, sur le terrain”, a-t-il ajouté.

Le ministre a rappelé, dans ce contexte, “l’hommage réservé récemment, à Abuja, par l’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR) au président de la République, en reconnaissance de ses efforts en faveur des médias, y compris africains qui ont été renforcés par le lancement de la station de radio “Ifrikya FM” à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

De son côté, le directeur général de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali, a déclaré que la chaîne, qui a été lancée à la veille de la célébration de la fête nationale de l’artiste, “vise à satisfaire la passion des auditeurs algériens, et à asseoir des passerelles entre les différentes générations”.

“Elle a également pour objectif de mettre en lumière les créations des générations précédentes dans le domaine du théâtre, du cinéma, de la musique et de la littérature, en sus de mettre les archives radiophoniques à la disposition des auditeurs”, a-t-il ajouté..

Concernant les archives de la radio, M. Baghali a indiqué qu’ils comptent “pas moins de 58.000 documents audio qui contiennent des programmes et des chansons du patrimoine, tandis que la phonothèque comprend plus de 54.000 chansons qui constituent une pièce précieuse de notre patrimoine et de notre identité sera mise à la disposition des auditeurs.”

La cérémonie de lancement de la station de radio “Zamane FM” a été marquée par la distinction d’un groupe de personnalités artistiques et médiatiques pour leurs efforts dans la préservation du patrimoine musical et culturel.