Lakhdar Berriche fait ses adieux à BeInSports et son public arabe

Le journaliste-présentateur algérien Lakhdar Berriche a annoncé la fin de sa carrière à la chaîne qatarie “BeInSports”.

Berriche a salué son large public lors de l’émission qu’il a présentée mardi soir sur la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Europe 2024.

Le consultant tunisien Tarek Diab a qualifié son collègue Lakhdar Berriche de “bibliothèque” et de “trésor” compte tenu de l’abondance de ses informations dans le domaine du sport et sa compétence.

Le public algérien a découvert, faut-il le rappeler, Lakhdar Berriche depuis plus de trois décennies à l’occasion de la CAN 1990 qu’a abritée l’Algérie et le Mondial de la même année en Italie en commentant le match des 1/8 de finale entre l’Argentine et le Brésil.

Berriche a également présenté l’émission “Malaaib Al Alam” (Stades du monde) dans ses premiers numéros en février 1991.

Avant de se lancer dans la presse, Berriche a exercé le métier d’enseignant de la langue arabe dans un CEM aux Eucalyptus au sud d’Alger.

Ali Behlouli / Traduit par: Moussa. K.