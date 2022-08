L’Algérie affrontera le Brésil a cette date

L’équipe nationale algérienne disputera un match amical, le 27 septembre prochain, contre le Brésil.

Cette rencontre devrait avoir lieu en France a en croire le tweet du journaliste brésilien Eric Frosio, publié mardi soir.

Le journaliste brésilien Eric Frosio travaille en tant que correspondant de la chaîne française “Canal +”, le magazine “France football” et le journal “L’Equipe”.

Selon lui, les coéquipiers de Neymar devraient croiser le fer en amical face aux Aigles de Carthage (Tunisie) le 22 du même mois.

“Pour ses derniers tests avant le Mondial2022, le Brésil affrontera la Tunisie et l’Algérie, les 22 et 27 septembre. Un match (et peut-être même les deux) se déroulera en France”, a indiqué Eric Frosio.

Notons que les deux fédérations algérienne et brésilienne n’ont ni confirmer ni infirmer cette info relayée par les médias.

Rappelons que la Seleçao (1e place mondiale) s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar et est tombée dans le groupe (G) avec la Serbie, la Suisse et le Cameroun.

Le 21 août 2007, les Verts –drivés alors par le technicien français Jean-Michel Cavalli- avaient affronté en amical le Brésil dans un match qui a eu lieu a Montpellier qui s’est soldé par la défaite des Verts (0-2).

Les Verts remontent au Classement FIFA

La sélection algérienne de football messieurs a gagné trois places et occupe la 41e position au dernier classement FIFA publié , ce jeudi 23 juin 2022, par l’instance internationale sur son site officiel.

Les trois victoires remportées par les hommes de Djamel Belmadi en juin contre respectivement l’Ouganda (2-0) et la Tanzanie (2-0) en qualification de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2023, et face a l’Iran (2-1) en amical expliquent ce bond de trois places.

Au niveau africain, les Verts occupent la 7e position, tandis que le trio de tête est composé du Sénégal (18e mondial), le Maroc (22e) et la Tunisie (30e).

Au total, 280 matchs internationaux ont été disputés durant cette période et leur impact a été important: sur les 211 pays qui composent la hiérarchie mondiale, 177 ont évolué au classement.

TOP 10

Le TOP 10 des meilleurs nations du foot est composé du Brésil, Belgique, Argentine, France, Angleterre, Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal et le Danemark.

VIDEO: Belmadi règle ses comptes avec Infantino et Collina

Ne machant pas ses mots, le coach national Djamel Belmadi a de nouveau critiqué la FIFA et le président de la commission arbitrale Pierluigi Collina.

Interrogé a la veille du match amical face a l’Iran disputé au Qatar sur le dossier introduit par la FAF après ce match retour des barrages remporté par le Cameroun (1-2) et émaillé par des graves erreurs arbitrales, Belmadi dira: “Le dossier est très très lourd […] J’ai vu le rapport de dix pages, très très détaillé, très très technique”.

“Monsieur Collina nous envoie quelques lignes en nous disons tout simplement que l’erreur est humaine…Pour ça on a pas besoin de lui”, a insisté l’artisan du second sacre africain des Verts “Je n’ai plus confiance, ajoute-t-il, en tous ces gens en tous les cas, qui sont, faut jamais l’oublier, au service du football”.

Rappelons que le recours introduit par l’instance footballistique nationale présidée par Charefeddine Amara n’a pas eu la réponse escomptée, c’est-a-dire de rejouer le match dont la fin a été cruelle pour les joueurs, staff et fans des Verts.

Notons que l’Algérie est sur une série de trois victoires de rang face respectivement a l’Ouganda et la Tanzanie sur le même score (2-0) dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022 et un troisième succès face a l’Iran en amical (2-1).

Saadane a la rescousse de Mahrez

L’ancien sélectionneur national Rabah Saadane a affirmé dimanche l’importance du succès des coéquipiers de Belaïli face a l’Ouganda, tout en volant a la rescousse du capitaine Riyad Mahrez.

“La victoire contre l’Ouganda ce samedi est extrêmement importante pour le coach Belmadi, pour les joueurs ainsi que pour les supporters dans la mesure où elle permet de retrouver la confiance après l’élimination en barrage de qualification au Mondial du Qatar”, a soutenu le coach Saadane dans un entretien accordé a Echorouk depuis la France.

Interrogé sur la performance des joueurs, Saadane a dit que “dans des conditions pareilles, il n’y a que le résultat qui prime, c’est-a-dire les trois points, qui permettent de se libérer du doute qui s’est installé au sein du groupe depuis mars dernier”.

“Je suis persuadé que les Verts vont se qualifier pour la CAN 2023 eu égard a la qualité de nos joueurs qui surclasse celle de nos adversaires”, a-t-il jugé.

Pour l’artisan de l’épopée d’Oum Dorman, il faut désormais mettre de côté les contre-performances et se projeter vers l’avenir.

“Je ne voulais pas m’attarder sur la non-qualification en Coupe du monde..Il faut vite tourner la page et se qualifier pour la CAN 2023 pour parler ensuite des objectifs a atteindre lors cette compétition”.

S’agissant de la convocation de sept nouveaux joueurs en sélection, celui que l’on aime appeler de “Cheikh” a dit que cela s’inscrit dans le cadre de la reconstruction de l’équipe qui pourra durer environ deux ans en intégrant les nouveaux venus, tout en insistant a ce que les anciens cadres de l’équipe soient maintenus, a l’image entre autres des Belaïli, Slimani, M’bolhi, Mahrez…

Pour ce qui est du forfait de Mahrez face a l’Ouganda et la Tanzanie, l’ancien entraîneur des Fennecs a indiqué que la non-convocation du pensionnaire de Manchester City est tout a fait naturelle compte tenu de la longue saison qu’il a jouée et de sa blessure, ajoutant que le joueur a tant besoin du repos.

“Mon conseil a ceux qui ne connaissent rien au foot, suggère-t-il, est de laisser Mahrez tranquille de le soutenir ainsi que tous ses coéquipiers d’autant plus que nous sommes a un tournant important. Les Verts doivent a présent rester concentrés et confirmer contre la Tanzanie [mercredi 8 juin 2022, ndlr]”.

Mahrez a-t-il pris sa retraite internationale? Belmadi vous répond

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a réagi ,samedi soir, aux rumeurs selon lesquelles le capitaine des Verts Riyad Mahrez aurait pris sa retraite internationale.

Le coach a été interrogé ,lors d’une conférence de presse a l’issue du match Algérie-Ouganbda comptant pour la 1e journée des éliminatoires de la CAN 2023, si Mahrez avait réellement décidé de prendre sa retraite internationale. “Celui qui veut savoir la vérité, qu’il l’appelle [Mahrez]”, a-t-il répondu d’un ton furieux.

Force est de rappeler que le pensionnaire de Manchester City a déclaré forfait face a l’Ouganda et la Tanzanie pour cause de blessure.

Une absence qui a suscité des spéculations, dont certains soutiennent que le champion de Premier League aurait décidé de renoncer aux Verts suite notamment aux vives critiques qu’il a subies après la double désillusion suite a l’élimination dès le premier tour de la CAN 2021 et de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

De son côté, le meilleur buteur des Verts Islam Slimani a pris la défense de son coéquipier affirmant que ce dernier a manqué a l’appel en raison d’une blessure.

En outre, il a appelé a respecter Mahrez pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe nationale.

Sur son avenir, Slimani a dit qu’il souhaitait qualifier les Fennecs pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Belmadi réagit a l’absence de Mahrez

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a répondu ,ce lundi 30 mai 2022, en conférence de presse a plusieurs questions dont celle liée a l’absence du capitaine d’équipe Riyad Mahrez.

Le coach est revenu sur nombre de points a la veille des deux matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

– Tous les joueurs sont les bienvenus en équipe nationale a l’exception de ceux qui décident de prendre leur retraite internationale

– Il n’est point important de savoir où Mahrez passe ses vacances d’autant plus qu’il ait présenté un certificat médical

– On ne peut pas dévoiler les détails sur la blessure de Mahrez

– La santé des joueurs est plus importante que tous les matchs. Je n’oblige jamais un joueur blessé de jouer

– L’Ouganda est une équipe forte qui a mis en difficulté une grande équipe comme le Mali

– En phase éliminatoire, il n’y a pas de grandes et de petites équipes

– Mon objectif premier c’est de reconstituer un groupe fort et compétitif avec des joueurs qui arrivent en sélection

– J’ai suivi Benayad du temps qu’il était au Paradou

– Nous avons formé une équipe qui mérite d’être présente en Coupe du monde

EN: voici les 7 nouveaux joueurs convoqués par Belmadi

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a décidé de mettre du sang neuf dans son effectif en convoquant sept (7) nouveaux joueurs en prévision des deux matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Le coach a en effet retenu 25 joueurs pour les deux premières journées, a savoir le 4 juin a domicile face a l’Ouganda, et le 8 juin en déplacement face a la Tanzanie, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) sur sa page officielle Facebook.

Belmadi a convoqué pour la première fois le portier Anthony Mandrea (Angers SCO/ France), les défenseurs Akim Zedadka (Clermont Foot 63/ France), Yanis Hamache (Boavista FC/ Portugal), le milieu de terrain Abdelkahar Kadri (Courtrai KV/ Belgique), et les attaquants Billel Brahimi (OGC Nice/ France), Billel Omrani (Cluj/ Roumanie), et Riyad Benayad (ES Sétif), ce dernier est le seul joueur évoluant en championnat local.

Le coach national a décidé également de se passer des services de bon nombre d’éléments, a l’image du portier Alexandre Oukidja (FC Metz/ France), Djamel Benlamri (sans club), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), ou encore Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie).

Le capitaine de la sélection Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), lui, a déclaré forfait pour cause de blessure, selon un communiqué publié jeudi soir par la FAF.

Les Verts entameront lundi leur stage au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, avant d’affronter l’Ouganda, le samedi 4 juin au stade olympique du 5 Juillet d’Alger (20h00).

L’Algérie enchaînera par un déplacement a Dar Es-Salaam pour défier la Tanzanie, le mercredi 8 juin au stade national (17h00, heure algérienne), pour le compte de la 2e journée. Le Niger est l’autre pensionnaire du groupe “F”.

Liste des 25 joueurs:

Gardiens: M’bolhi (Al-Ettifaq/ Arabie saoudite), Zeghba (Damac FC/ Arabie saoudite), Mandrea (Angers SCO/ France).

Défenseurs: Mandi (Villarreal/ Espagne), Bedrane (ES Tunis/ Tunisie), Zedadka (Clermont Foot 63/ France), Benayada (ES Sahel/ Tunisie), Touba (RKC Waalwijk/ Pays-Bas), Tougaï (ES Tunis/ Tunisie), Bensebaïni (B. Monchengladbach/ Allemagne), Hamache (Boavista FC/ Portugal)

Milieux: Zerrouki (FC Twente/ Pays-Bas), Zorgane (Charleroi/ Belgique), Boudaoui (OGC Nice/ France), Bendebka (Al-Fateh SC/ Arabie saoudite), Kadri (KV Courtrai/ Belgique), Bennacer (AC Milan/ Italie)

Attaquants: Belaïli (Stade brestois 29/ France), Brahimi (OGC Nice/ France), Ghezzal (Besiktas/ Turquie), Ounas (Naples/ Italie), Amoura (FC Lugano/ Suisse), Slimani (Sporting Lisbonne/ Portugal), Omrani (Cluj/ Roumanie), Benayad (ES Sétif/ Algérie).

Découvrez ce joueur convoqué pour la première fois par Belmadi

Le joueur algérien issu de l’immigration Mehdi Boudjemaa a reçu la première convocation du coach Djamel Belmadi pour porter les couleurs des Verts.

C’est ce qu’a annoncé mercredi son club turc ‘Hatayspor’ sur Twitter. “Notre joueur Mehdi Boudjemaa a été sélectionné en équipe nationale algérienne pour la première fois de sa carrière. Nous le félicitons et lui souhaitons plein succès”, peut-on lire dans le tweet de Hatayspor.

Mehdi Boudjemaa, 24 ans, est sous contrat avec ce club turc jusqu’a l’été 2023. Ce milieu défensif natif de Cergy en région Île-de-France a évolué dans des clubs français avant de rejoindre le championnat turc voici une année.

Mehdi Boudjemaa est comparé au défenseur brésilien David Luiz compte tenu des ressemblances entre les deux joueurs, notamment la coupe des cheveux.

Ainsi, ce nouveau joueur qui rejoindra la horde a Belmadi sera présent lors des deux prochains matchs des Guerriers du désert contre l’Ouganda et la Tanzanie les 4 et 8 juin prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Actu Cameroun s’excuse après avoir traité Belmadi de “terroriste”

Le site d’information camerounais ‘Actu Cameroun’ tient a présenter ses excuses après avoir traité le coach national Djamel Belmadi de “terroriste”.

En effet, la rédaction dudit organe de presse a présenté ses excuses a son lectorat pour la publication d’un texte d’opinion sur sa plateforme a la date du dimanche 1er mai 2022 mais pas au sélectionneur national.

Pour les responsables d’Actu Cameroun, l’article en rapport avec le coach des Verts Djamel Belmadi a heurté la sensibilité de son précieux lectorat.

La rédaction qui reconnaît du moins son manquement a appelé par ailleurs la FAF a “l’apaisement des tensions nées autour du match Algérie – Cameroun, comptant pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022”.

VIDEO: Belmadi annonce son maintien a la tête des Verts

Le coach national Djamel Belmadi a annoncé officiellement ,ce dimanche 24 avril 2022, son maintien a la tête du staff technique des Verts.

Ainsi, la sortie du coach national met fin a toutes les spéculations qui ont entouré son avenir avec la sélection après l’élimination de la sélection nationale de la Coupe du monde 2022 en s’inclinant a domicile (1-2) face aux Lions indomptables.

“Ce 29 mars, ce scénario dramatique reste gravi dans nos têtes”, a estimé l’ancien capitaine de la sélection national, ajoutant être venu en équipe nationale “pour porter haut le drapeau national…”.

“C’est impossible de tourner le dos a notre peuple qui a l’engouement et l’envie de nous voir continuer “, a souligné le coach, affirmant qu’”on se doit de continuer cette mission. On va le faire comme on l’a fait avec le cœur, on va le faire avec tout notre investissement, détermination, envie et rage car notre peuple mérite tout le bien”.

Aliou Cissé défend Djamel Belmadi et fustige l’arbitrage africain!

Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé a dit comprendre la colère des Algériens après l’élimination des Verts de la course pour la Coupe du monde 2022 au Qatar suite a des erreurs de l’arbitre gambien Bakary Gassama ayant émaillé le barrage retour face au Cameroun.

“L’arbitrage. Je le dis: l’arbitrage est un scandale sur le continent africain. On ne sait pas le gérer. Même ceux qui sont considérés comme de bons arbitres sont décevants”, a déclaré le coach sénégalais qui a offert le premier trophée africain a son pays et qui l’a qualifié pour le Mondial pour la deuxième fois consécutive (2018 en Russie et 2022 au Qatar).

“Djamel Belmadi en [arbitrage] parle souvent, je le comprends parce que je le vis, comme d’autres entraîneurs. Ces problèmes d’arbitrage ont des conséquences sur notre niveau de jeu”, a indiqué Aliou Cissé dans un entretien accordé vendredi au journal français Le Monde.

“Quand on évoque les erreurs d’arbitrage, soutient le coach sénégalais, on nous dit d’arrêter de pleurnicher, mais tant qu’on ne réglera pas ce problème, le niveau de jeu laissera toujours a désirer”.

“On me dit de ne pas en parler, de peur que tous les arbitres se liguent contre le Sénégal. Mais qui va le faire alors? Je ne veux manquer de respect a personne: je suis Africain et j’ai envie que mon football aille de l’avant, mais pour cela, il faut qu’on nous écoute”, a insisté l’ancien capitaine des Lions de la Teranga.

