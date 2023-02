L’Algérie condamne fermement l’agression sioniste barbare à Naplouse

L’Algérie a condamné fermement, mercredi, l’agression barbare perpétrée par les forces d’occupation sionistes contre les Palestiniens à Naplouse, faisant plusieurs martyrs et de nombreux blessés, appelant la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l’ONU, à intervenir en urgence pour mettre un terme à l’escalade dangereuse contre le peuple palestinien.

“L’Algérie condamne fermement l’agression barbare perpétrée mercredi par les forces d’occupation sionistes contre les Palestiniens à Naplouse faisant plusieurs martyrs et de nombreux blessés”, peut-on lire dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

“Exprimant ses sincères condoléances et sa compassion aux frères palestiniens: dirigeants, gouvernement et peuple, l’Algérie appelle la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l’ONU à intervenir immédiatement pour arrêter l’escalade dangereuse imposée par les forces sionistes et à assurer une protection internationale effective au peuple palestinien”, a indiqué le communiqué du MAE.

L’Algérie “réitère sa solidarité et son appui constants au peuple palestinien afin qu’il recouvre ses droits légitimes notamment son droit à l’édification d’un Etat indépendant avec El Qods pour capitale”, ajoute la même source.

“L’Algérie souligne, en outre, la nécessaire mise en œuvre des résolutions de la légalité internationale afin de dissuader l’occupant sioniste et le tenir pour responsable de ses crimes systématiques contre le peuple palestinien, le contraindre à s’engager dans un processus politique sérieux, aboutissant à une solution juste et durable pour la cause palestinienne, sur la base du principe: Terre contre Paix, sur lequel repose l’initiative arabe de paix”, a conclu le communiqué.